Ex-Fußballer Raphael Wolf: Marie Reim hat ihren Freund zum Manager gemacht

Marie Reim hat mit Ex-Fußballer Raphael Wolf nicht nur die Liebe gefunden. Das Paar wohnt mittlerweile zusammen in Düsseldorf - und auch beruflich gehen die beiden nun gemeinsame Wege.
Bei Marie Reim (25) läuft es gerade rund - beruflich wie privat. Die Tochter der Schlager-Größen Michelle (53) und Matthias Reim (68) hat mit dem ehemaligen Fußball-Profi Raphael Wolf (37) einen Partner gefunden, der sie in allen Lebensbereichen unterstützt. Seit knapp einem Jahr sind die beiden ein Paar, inzwischen teilen sie sich eine gemeinsame Wohnung in Düsseldorf.