Ex-Fußballer Raphael Wolf: Marie Reim hat ihren Freund zum Manager gemacht

Marie Reim hat mit Ex-Fußballer Raphael Wolf nicht nur die Liebe gefunden. Das Paar wohnt mittlerweile zusammen in Düsseldorf - und auch beruflich gehen die beiden nun gemeinsame Wege.

Bei Marie Reim (25) läuft es gerade rund - beruflich wie privat. Die Tochter der Schlager-Größen Michelle (53) und Matthias Reim (68) hat mit dem ehemaligen Fußball-Profi Raphael Wolf (37) einen Partner gefunden, der sie in allen Lebensbereichen unterstützt. Seit knapp einem Jahr sind die beiden ein Paar, inzwischen teilen sie sich eine gemeinsame Wohnung in Düsseldorf.

Doch damit nicht genug: Wolf, der bis 2023 das Tor von Fortuna Düsseldorf hütete, hat nun auch das Management seiner Freundin übernommen. Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärt die Sängerin: "Raphael hat nicht nur mein Herz erobert, er hat mir auch in einer schwierigen beruflichen Phase im letzten Jahr geholfen. Er ist in jeder Hinsicht ein verlässlicher Partner. Da habe ich ihn gefragt, ob er nicht mein Manager sein möchte. Und er hat Ja gesagt."

Das Paar sei "beruflich und vor allem privat ein perfektes Team", findet auch Wolf. "Von ihren Qualitäten als Sängerin und Songschreiberin bin ich überzeugt, und aus Liebe und Überzeugung heraus habe ich die Aufgabe als ihr Manager angenommen", erklärt er zu seinem neuen Job.

So machte das Paar seine Liebe öffentlich

Erstmals zeigte sich Reim im Frühjahr 2025 auf einem Event in Düsseldorf an der Seite des Ex-Torwarts. Damals verriet sie dem Sender "RTL", dass sie "sehr glücklich" und "schwer verliebt" ist. Im Oktober vergangenen Jahres gewährte die Sängerin dann einen tieferen Einblick in ihr Liebesleben und teilte auf Instagram ein inniges Kussfoto aus dem gemeinsamen Urlaub auf Sansibar.

Mittlerweile verbringen die beiden nahezu jede Minute gemeinsam. "Wir sind 24/7 zusammen", schwärmt Marie Reim gegenüber der Boulevardzeitung. In ihrer gemeinsamen Wohnung hat sie sich ein eigenes Tonstudio eingerichtet - und Raphael Wolf erweist sich dabei als geduldiger Zuhörer: "Wenn ich Raphael nachts um drei wecke, weil ich ihm einen neuen Song vorspielen will, dann hört er sich den auch um diese Zeit noch an. Er ist in der Lage, meine Ideen zu filtern und einen sauberen Plan daraus zu entwickeln."

Auch die berühmten Eltern haben Wolf kennengelernt

Den Segen der Familie hat das Paar bereits: Wolf wurde Reims Eltern Michelle und Matthias Reim vorgestellt. "Wir sind sehr familiär miteinander", berichtet die 25-Jährige. "Raphael und ich ergänzen uns in allen Lebenslagen und planen unsere gemeinsame Zukunft."

Dass das Zusammenleben und -arbeiten nicht immer reibungslos verläuft, verheimlicht die Sängerin aber auch nicht. Konflikte gehören dazu, werden aber konstruktiv gelöst: "Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung und es kracht auch mal zwischen uns. Aber dann diskutieren wir das aus und kommen zu einem guten Ergebnis. Raphael ist jemand, der mir die nötige Ruhe gibt und der mich erdet."