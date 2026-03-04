1 Megan Fox ist aus ihrer Instagram-Pause zurückgekehrt. Foto: imago/Anadolu Agency / Daniel Cardenas

Monate lang war Megan Fox auf Instagram nicht aktiv. Jetzt ist die Schauspielerin mit sehr freizügigen Fotos zurück - und ihr Ex Machine Gun Kelly lässt es sich natürlich nicht nehmen, einen Kommentar zu hinterlassen.











Lange war es still geworden um Megan Fox (39) auf Instagram. Jetzt ist die Schauspielerin allerdings wieder zurück: Am 3. März veröffentlichte sie auf ihrem Kanal mit rund 20,7 Millionen Followern eine Serie sehr freizügiger Fotos aus einem aktuellen Shooting. Dazu schrieb sie nur schlicht: "Alles ist schöner, weil wir dem Untergang geweiht sind." Ihre Rückkehr kommentierte sie außerdem in einer Instagram-Story mit den zusätzlichen Worten: "Ich lebe. Neue Bilder sind gerade erschienen."