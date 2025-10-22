Ex-Frau von Prinz Andrew: Sarah Ferguson löscht Herzogin-Titel aus Social-Media-Account

Sarah Ferguson hat ihren Social-Media-Namen geändert. Nachdem Prinz Andrew am 17. Oktober bekannt gab, seine royalen Titel nicht mehr zu verwenden, verlor auch seine Ex-Frau die Bezeichnung Herzogin von York. Bei X ist der Titel bereits verschwunden.
Sarah Ferguson (66) hat eine auffällige Änderung an ihrem Social-Media-Profil vorgenommen. Die Ex-Frau von Prinz Andrew (65), auch bekannt als Fergie, änderte ihren X-Namen von "@SarahTheDuchess" zu "@sarahMFergie15", nachdem Andrew angekündigt hatte, seine royalen Titel nicht mehr zu verwenden. Ihr Instagram-Name "@SarahFerguson15" bleibt bislang unverändert.