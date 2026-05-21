Ex-Frau von Donald Trump Jr.: Vanessa Trump macht Brustkrebsdiagnose öffentlich

Vanessa Trump, Ex-Frau von Donald Trump Jr., hat auf Instagram eine Brustkrebsdiagnose öffentlich gemacht. Die 48-Jährige wurde bereits diese Woche operiert und bittet um Privatsphäre.
Vanessa Trump (48) hat eine Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. Die 48-Jährige, Ex-Frau von Donald Trump Jr. (48), wandte sich mit einem persönlichen Gesundheitsupdate auf Instagram an ihre Follower. Darin teilte sie mit, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden sei und dass sie bereits Anfang dieser Woche einen medizinischen Eingriff habe durchführen lassen.