Ex-Frau von Donald Trump Jr.: Vanessa Trump macht Brustkrebsdiagnose öffentlich

Vanessa Trump, Ex-Frau von Donald Trump Jr., hat auf Instagram eine Brustkrebsdiagnose öffentlich gemacht. Die 48-Jährige wurde bereits diese Woche operiert und bittet um Privatsphäre.

Vanessa Trump (48) hat eine Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. Die 48-Jährige, Ex-Frau von Donald Trump Jr. (48), wandte sich mit einem persönlichen Gesundheitsupdate auf Instagram an ihre Follower. Darin teilte sie mit, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden sei und dass sie bereits Anfang dieser Woche einen medizinischen Eingriff habe durchführen lassen.

"Ich bin kürzlich mit Brustkrebs diagnostiziert worden. Auch wenn das keine Neuigkeit ist, die man erwartet, arbeite ich eng mit meinem Ärzteteam an einem Behandlungsplan", schrieb Trump. Den Ärzten, die den Eingriff vorgenommen hätten, sprach sie ausdrücklich ihren Dank aus.

Fünf Kinder, die ihr Kraft geben

Getragen wird die 48-Jährige nach eigenen Angaben von ihrem familiären Umfeld. "Ich bleibe fokussiert und voller Hoffnung, umgeben von der Liebe und Unterstützung meiner Familie, meiner Kinder und all derer, die mir nahestehen", schrieb sie. Vanessa Trump hat aus ihrer Ehe mit Donald Trump Jr. fünf gemeinsame Kinder: Kai (19), Donald (17), Tristan (14), Spencer (13) und Chloe (11).

Gleichzeitig bat sie ihre Follower um Rücksicht: "Ich bitte freundlich um Privatsphäre, während ich mich auf meine Gesundheit und Genesung konzentriere." Auch Ivanka Trump (44), Schwester von Donald Trump Jr., meldete sich öffentlich zu Wort - sie kommentierte den Post mit den Worten: "Ich bete für deine anhaltende Kraft und eine schnelle Genesung. Ich liebe dich."

Schwierige Wochen für das Paar

Die Diagnose trifft Vanessa Trump in einer Zeit, die ohnehin schon belastend ist. Ihr Freund, Profigolfer Tiger Woods (50), hatte zuletzt wegen einer Trunkenheitsfahrt und einer verweigerten Urinprobe vor Gericht gestanden. Er plädierte laut "People"-Unterlagen vom 1. April auf nicht schuldig. Im Anschluss absolvierte Woods eine sechswöchige Behandlung im Ausland und kehrte am 13. Mai in sein Haus in Jupiter, Florida, zurück.

Aus dem Umfeld des Paares heißt es laut "People", Woods nehme seine Genesung ernst und wolle dieses Kapitel hinter sich lassen. Vanessa Trump wolle ihm unbedingt dabei helfen, "seine Fortschritte fortzusetzen und weitere öffentliche Skandale hinter sich zu lassen - die beide zutiefst verabscheuen." Über die Beziehung hieß es: "Vanessa und Tiger sind verliebt, nach wie vor fest zusammen und glücklich, sich wieder zu sehen."