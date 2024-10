1 Sido darf sich über weiteren Nachwuchs freuen. Foto: Imago Images/Panama Pictures / Christoph Hardt

Bei Instagram präsentiert Sidos Freundin Georgina Stumpf ihren Babybauch. Glückwünsche zur Schwangerschaft gibt es unter anderem von Sidos Ex-Frau Charlotte Würdig.











Link kopiert



Paul Würdig aka Sido (43) wird erneut Vater. Das bestätigt seine Freundin Georgina Stumpf mit einem Clip bei Instagram. In dem Video präsentiert die Twitch-Moderatorin, in eine grüne Collegejacke gekleidet, stolz ihren nackten Babybauch. Dazu kommentierte sie "Mama" und fügte einige Herzchen-Emojis an.