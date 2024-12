Wie geht es Bruce Willis? Laut seiner Ex-Frau Demi Moore befindet sich der einstige Actionstar "in einem sehr stabilen Zustand". Der Schauspieler leidet an frontotemporaler Demenz.

Hollywoodstar Bruce Willis (69), bei dem frontotemporale Demenz (FTD) diagnostiziert wurde, befindet sich derzeit "in einem sehr stabilen Zustand", wie seine Ex-Frau Demi Moore (62) mitteilte. Die Schauspielerin gab dieses Update während eines Gesprächs mit CNN-Journalistin Christiane Amanpour (66).

"So viel Liebe und Freude"

Moore, die von 1987 bis 2000 mit Willis verheiratet war, bot einen einfühlsamen Einblick in den Umgang mit der Erkrankung. "Es ist für jeden, der damit zu tun hat, so wichtig, ihn dort abzuholen, wo er gerade ist, und von diesem Punkt aus gibt es so viel Liebe und Freude", erklärte sie.

Die gesundheitliche Situation des "Stirb Langsam"-Stars wurde im Frühjahr 2022 öffentlich, als seine Familie seine Aphasie-Diagnose bekannt gab. Ein Jahr später teilte seine jetzige Ehefrau Emma Heming-Willis (46) mit, dass sich sein Zustand zu einer frontotemporalen Demenz entwickelt hatte - einer Erkrankung, die die Frontal- und Temporallappen des Gehirns betrifft und Auswirkungen auf Persönlichkeit, Verhalten und Sprechen hat.

Familie steht an seiner Seite

Während Moore die Herausforderungen nicht verschweigt, betont sie auch die positiven Momente in der schwierigen Situation: "Es ist natürlich sehr schwierig, und ich würde es niemandem wünschen, und es ist ein großer Verlust, aber es gibt auch große Schönheit und Geschenke, die daraus entstehen können."

Die Familie hält während Willis' Erkrankung eng zusammen. Zu Thanksgiving teilten seine Töchter mit Moore - Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (30) - gemeinsame Familienmomente und zeigten ein Geschenk mit der Aufschrift "Best Dad Ever". Der Schauspieler hat außerdem zwei jüngere Töchter, Mabel (12) und Evelyn (10), mit seiner jetzigen Ehefrau Emma Heming-Willis, die er 2009 heiratete.