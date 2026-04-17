Ex-First-Lady ist ein Fan der Serie: Jill Biden bietet 35.000 Dollar für Heated Rivalry-Gastrolle

Ex-First-Lady Jill Biden hat bei einer Benefizgala des NYC LGBT Community Center 35.000 Dollar für einen Gastauftritt in der zweiten Staffel der Hit-Serie "Heated Rivalry" geboten. Den Zuschlag bekam sie allerdings nicht - was sie in einem X-Beitrag mit Humor nahm.
Jill Biden (74) entpuppt sich als Fan der queeren Eishockey-Serie "Heated Rivalry" - und war bereit, dafür tief in die Tasche zu greifen. Die ehemalige US-First-Lady bot bei der jährlichen Center-Dinner-Benefizgala des NYC LGBT Community Center 35.000 US-Dollar für einen Gastauftritt in der zweiten Staffel der HBO-Max-Produktion. Im Paket enthalten war zudem ein Abendessen mit dem Cast. Den Zuschlag bekam Biden allerdings nicht, wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtete.