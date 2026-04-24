Ex-Direktor der John-Cranko-Schule: Land ehrt Tadeusz Matacz für seine Verdienste um Tanz und Ballettausbildung

Ruhestand als Professor: Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Tadeusz Matacz, dem ehemaligen Direktor der John-Cranko-Schule, den Ehrentitel des Landes verliehen.
Das Unterrichten war Tadeusz Matacz, wie er in der Reihe „Ortstermin“ dieser Zeitung in der John-Cranko-Schule berichtete, schon sehr früh zur vertrauten Aufgabe geworden. Bereits in der Ballettschule in Warschau verließen sich seine Lehrer auf das pädagogische Talent ihres Schülers und vertrauten ihm einzelne Stunden an. Da passt es also, dass der sich seit Jahresanfang im Ruhestand befindliche Direktor der Cranko-Schule nun den Titel Professor tragen darf.