Ex-DGB-Chef zur Wärmewende: „Es macht doch keinen Sinn, jetzt wieder umzudrehen“

Der Rat für nachhaltige Entwicklung hat der Bundesregierung Empfehlungen zur Wärmewende vorgelegt. Was jetzt braucht, erklärt der Ratsvorsitzende Reiner Hoffmann.
Kann die Wärmewende noch gelingen? Im Rahmen des Dialogs „Nachhaltige Stadt“ hat der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) zusammen mit 28 Stadtoberhäuptern mehrere Vorschläge gemacht, was dafür jetzt passieren muss. Im Interview zeigt sich Reiner Hoffmann, Vorsitzender des RNE, erstaunlich optimistisch – und wirbt dafür, weniger zu meckern.