1 Keine Kinder mehr bekommen aus Angst vor der Klimaerwärmung? Dietrich Schreiner hält das für eine „pseudo-intellektuelle Diskussion“. Foto: IMAGO/Fotostand

Weniger fliegen, Veggie-Essen, Bahn statt Auto: Um den Klimawandel einzudämmen, müssen wir unseren Lebensstil verändern. Ein Ex-Daimler-Manager aus Remseck und ein Umweltaktivist aus Deizisau diskutieren darüber, worauf sie nicht verzichten können.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wenn in unseren Zeitungen über Klimaproteste, die Energiewende, das Verbrennerverbot oder das 1,5-Grad-Ziel berichtet wird, so meldet sich regelmäßig Dietrich Schreiner mit kritischen Leserbriefen zu Wort. Der 75-Jährige ist pensionierter Daimler-Manager und FDP-Anhänger aus Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg). Er hat sich sofort bereit erklärt, ein Streitgespräch zum Thema Klimawandel zu führen.