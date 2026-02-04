Ex-Coach des VfB Stuttgart: Die Erfolgsserie des Pellegrino Matarazzo – und eine Auszeichnung

Aus dem Tabellenkeller der spanischen Liga im Steilflug nach oben – und nun winkt auch noch das Halbfinale im Pokal. Für Ex-VfB-Coach Pellegrino Matarazzo läuft es in San Sebastián.
“Trainer des Monats“. Klingt nicht schlecht, vor allem, wenn einem die Auszeichnung gleich im ersten Monat seines Trainer-Daseins zuteil wird. So geschehen bei Pellegrino Matarazzo. Der frühere Coach des VfB Stuttgart (2020-2022) wurde in Spaniens La Liga als bester Coach des Monats Januar ausgezeichnet. Führte er den abstiegsbedrohten Club Real Sociedad San Sebastián doch binnen kürzester Zeit von Platz 16 auf Platz 8. Felicitaciones!