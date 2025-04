Ex-Bundespräsident: Christian Wulff bestätigt „endgültige Trennung“ von Bettina

Nach ihrem 18. Geburtstag Tiara und Handy: Prinzessin Isabella bedankt sich mit lustigem Foto

Die ersten offiziellen Gala-Aufnahmen der dänischen Prinzessin Isabella zeigen die nun 18-Jährige glamourös und ernst blickend in Abendrobe, mit Schärpe und Tiara. Einen Tag danach ist sie dann wesentlich lockerer zu sehen: In gleicher Aufmachung, aber lachend und ganz unroyal mit Handy in der Hand.