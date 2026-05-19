Ex-Bundeskanzlerin im Podcast: Wie Angela Merkel bei Buckelwal „Timmy“ entschieden hätte

Das Schicksal des Buckelwals in der Ostsee beschäftigte viele Menschen. Auch die Ex-Bundeskanzlerin verfolgte das Geschehen mit – und teilt ihre eigenen Gedanken dazu.
Auch Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mitverfolgt, was in den vergangenen Wochen um den an der Ostsee gestrandeten und später in Dänemark tot aufgefundenen Buckelwal passiert ist. „Ich bitte Sie, da kam ja kein Weg dran vorbei“, sagte die CDU-Politikerin am Montag auf das Thema angesprochen im WDR-Podcast „0630“. Das Publikum bei der Aufzeichnung auf der Digitalkonferenz re:publica in Berlin reagierte mit Lachen auf ihre Antwort.