1 Hermann Gröhe soll Gerda Hasselfeldt als DRK-Präsident folgen. Foto: IMAGO/epd//Heike Lyding

Hermann Gröhe will DRK-Präsident werden und Gerda Hasselfeldt nachfolgen. Der Ex-Gesundheitsminister stellt sich im November zur Wahl.











Der frühere Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe soll der amtierenden Präsidentin Gerda Hasselfeldt an der Spitze des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) folgen. Wie die Hilfsorganisation am Mittwoch mitteilte, wird sich der 64-jährige Gröhe bei der Bundesversammlung am 29. November in Berlin zur Wahl stellen.