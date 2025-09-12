Ex-Brauerei in Weissach im Tal: Tälesbräu-Haus ist verkauft: Was den neuen Besitzern jetzt vorschwebt

Moritz und Klaus Grün von der Alten Brennerei haben große Pläne mit dem Gebäude der einstigen Brauerei in Weissach. Vielleicht kann die Marke „Tälesbräu“ sogar weiterleben.
In den ehemaligen Räumen von Tälesbräu in Weissach tut sich etwas. Zwar steht im Untergeschoss noch die Ausrüstung der kleinen Brauerei, die im Frühjahr 2024 für viele überraschend insolvent ging. Auch im Gastraum darüber sieht es noch fast so aus wie vor der Pleite. Sogar die ein oder andere Flasche mit „Schnätterle“ und Co. steht noch herum. Doch das Gebäude ist an Klaus und Moritz Grün verkauft – und damit bricht ein neues Kapitel an.