Ex-Beatle veröffentlicht neues Album: Paul McCartney führt bis heute Gespräche mit John Lennon

Paul McCartney blickt in seinem neuen Album auf seine Kindheit und seine musikalischen Anfänge in Liverpool zurück. In einem Interview spricht er auch über die Beatles-Zeit und über seine besondere Beziehung zu John Lennon, mit dem er nach eigener Aussage bis heute innere Gespräche führt.
Mit 83 Jahren veröffentlicht Paul McCartney am heutigen Freitag sein neues Soloalbum "The Boys of Dungeon Lane" - ein nostalgischer Liebesbrief an seine frühen Jahre in Liverpool. Der Musiker blickt darin auf ein Leben zurück, das längst selbst Teil des Popmythos geworden ist. Im Interview mit dem britischen "Guardian" erinnert sich McCartney überraschend lebendig an seine Kindheit und die Zeit mit den Beatles.