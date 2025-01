Ex-Beatle: Ringo Starr möchte nicht als Solokünstler auftreten

Ringo Starr (84) ist auf der Bühne gerne in Gesellschaft. Wie der Beatles-Star im Interview mit der "The Times" erzählte, könne er es sich nicht vorstellen, allein auf Tour zu gehen. "Ich will ausschließlich in einer Band sein", erklärte Starr und lieferte gleich einen Grund. "Man kann nicht rausgehen und 'Yesterday' nur mit einem Schlagzeug spielen", betonte der Musiker.

Beatles-Star ist nie allein auf der Bühne

Starr ist auch ohne die Beatles nicht auf sich allein gestellt. Seit den 1980ern begleitet ihn seine All-Starr Band in wechselnder Besetzung auf seinen Tourneen. Aktuell unterstützen ihn unter anderem Toto-Gitarrist Steve Lukather (67) und Men-at-Work-Sänger Colin Hay (71) bei seinen Shows.

Lesen Sie auch

Im Juni diesen Jahres wird Starr erneut mit ihnen einige Konzerte in den USA spielen, wie er im Dezember 2024 ankündigte. "Ich liebe es absolut, live zu spielen, und ich liebe diese Band. Es war so großartig, mit diesen Jungs zu spielen, dass ich diese Besetzung einfach beibehalten möchte, und deshalb habe ich die All Starrs seit einer Weile nicht mehr verändert", freute er sich über das Bandgefüge.

Ringo Starr mochte seine Stimme nicht

Der Musiker veröffentlichte erst am vergangenen Freitag (10. Januar) ein neues Album. Auf "Look Up" ist Starr wie gewöhnlich nicht nur als Drummer, sondern auch als Sänger zu hören. Früher habe er sich jedoch eine andere Stimme gewünscht, verriet der Sänger im "The Times"-Interview und führte Jerry Lee Lewis (1935-2022) an. "Ich meine, ich kann eine Melodie halten, solange sie in meiner Tonart ist. Und bei den Beatles hat es einfach geklappt, weil John und Paul großartige Songschreiber waren", lobte er seine Ex-Bandkollegen John Lennon (1940-1980) und Paul McCartney (82).

Mit McCartney feierte er kürzlich eine Bühnen-Reunion. Beim letzten Konzert der "Got Back"-Tour des ehemaligen Beatles-Bassisten setzte sich Starr, Medienberichten zufolge, für "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" und "Helter Skelter" hinter das Schlagzeug. Zuletzt hatten sie 2019 auf einer anderen Tour von McCartney zusammen performt.