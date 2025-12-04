Ex-Balinger Martin Strobel in USA: Ein amerikanischer Handball-Traum

Der Ex-Balinger Handball-Europameister Martin Strobel geht als „Entwicklungshelfer“ in die USA. Was steckt hinter seinem Engagement als Stand-by-Spieler und Co-Trainer in Los Angeles?
Frank Carstens kommt an diesem Sonntag (18 Uhr/Porsche-Arena) als Trainer des SC DHfK Leipzig zum Handball-Bundesligaduell mit dem TVB Stuttgart. Am 19. November hatte der 54-Jährige beim noch sieglosen Schlusslicht die Nachfolge von Raúl Alonso angetreten. Für diesen neuen Job in der „stärksten Liga der Welt“ hat er seinen amerikanischen Traum geopfert. Er nahm seine Ausstiegsklausel als Chefcoach beim Los Angeles Handball Club wahr.