Sharon Battiste kämpft derzeit mit einem neuen Alopecia-areata-Schub. Die Ex-"Bachelorette" sorgt sich, dass sie nun auch noch ihre Augenbrauen verliert. Eine Alternative hat sie bereits gefunden.

Sharon Battiste (34) leidet seit ihrem 8. Lebensjahr unter Alopecia areata, kreisrundem Haarausfall. Nun steckt die Ex-"Bachelorette" von 2022 mitten in einem neuen Schub, wie sie ihren Followern auf Instagram verrät. Die ehemalige "Köln 50667"-Schauspielerin macht sich Sorgen, dass sie jetzt auch noch ihre Augenbrauen verliert.

"Nachdem ich meine Haare auf dem Kopf schon verloren habe, haben jetzt die Augenbrauen angefangen auszufallen", erzählt sie im Video. Seit 2022 trägt das Model eine Glatze, weil der Haarausfall zu stark wurde. Doch von ihren Augenbrauen will sie sich nicht verabschieden. "Deswegen habe ich mir vor zwei Tagen die Augenbrauen permanent machen lassen", so die 34-Jährige.

Neue Lebensfreude nach Microblading

Sharon Battiste entschied sich für ein Microblading, also eine Form des Semi-Permanent-Make-ups für die Augenbrauen. Im Video zeigt sie den Eingriff und das Ergebnis. "Klar ist das Ganze jetzt noch im Abheilungsprozess und die Krankheit ist dennoch da, trotzdem verspüre ich endlich wieder ein bisschen Lebensfreude und Leichtigkeit in meinem Leben", freut sich Battiste.

Das Video zeigt nicht nur die Veränderung ihrer Augenbrauen, sondern auch ihren Weg, mit Alopecia areata zu leben. Im Clip sind auch Aufnahmen aus der Zeit, als sie noch Haare hatte, wie diese später ausfielen und wie der Reality-TV-Star heute stolz eine Glatze trägt. Im Text zum Video fragt sie: "Habt ihr auch Erfahrung mit kreisrundem Haarausfall? Wie ist eure Story? Ich freue mich, wenn ihr sie hier teilt."

"Du bist unfassbar stark, sieht super aus!", steht in den Kommentaren. Ihre neuen Augenbrauen kommen gut an. "Das war eine sehr gute Entscheidung. Sieht toll aus!", schreibt eine weitere Userin. Eine andere bekräftigt: "Alles richtig gemacht!"