Sharon Battiste kämpft derzeit mit einem neuen Alopecia-areata-Schub. Die Ex-"Bachelorette" sorgt sich, dass sie nun auch noch ihre Augenbrauen verliert. Eine Alternative hat sie bereits gefunden.
Sharon Battiste (34) leidet seit ihrem 8. Lebensjahr unter Alopecia areata, kreisrundem Haarausfall. Nun steckt die Ex-"Bachelorette" von 2022 mitten in einem neuen Schub, wie sie ihren Followern auf Instagram verrät. Die ehemalige "Köln 50667"-Schauspielerin macht sich Sorgen, dass sie jetzt auch noch ihre Augenbrauen verliert.