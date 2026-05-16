Ex-Bachelor: Andrej Mangold hat geheiratet

Ex-Bachelor Andrej Mangold (39) und Influencerin Annika Jung (34) - nun Annika Mangold - sind verheiratet. Am Tegernsee gaben sich der frühere RTL-Rosenkavalier und seine schwangere Partnerin standesamtlich das Jawort - im kleinen Kreis, mit Familie und engen Freunden. Anschließend feierten die frisch Vermählten im Clubhaus Bachmair Weissach. "Hello from Mr. & Mrs. Mangold", schrieb das Paar dazu auf Instagram. Ihre erste gemeinsame Botschaft als Eheleute.

Auf den Fotos sind auch die Outfits des Paares zu sehen: Andrej erschien in einem hellblauen Dreiteiler mit Weste, weißem Hemd und hellem Binder; Annika trug ein eng anliegendes weißes Brautkleid, das ihren Babybauch betonte, dazu transparente Tüllhandschuhe mit Perlen.

Dem Paar lag offenkundig daran, noch vor der Geburt ihres Sohnes zu heiraten. "Unser Sohn wird den Namen Mangold tragen und Annika heißt jetzt auch Mangold. Das bedeutet uns sehr viel", erklären die beiden laut "Bild". In welcher Schwangerschaftswoche Annika aktuell ist, behalten die beiden für sich - um sich, wie sie sagen, keinen Druck von außen zu machen und diese Zeit gemeinsam zu genießen.

Tränen schon vor dem Standesamt

Kurz bevor das Paar das Standesamt betrat, hatten Andrej und Annika noch einen Moment allein. "Wir konnten uns kaum anschauen, weil wir beide schon Tränen in den Augen hatten", sagen sie gegenüber "Bild". "In dem Moment wurde uns einfach bewusst, dass wir uns jetzt gleich das Jawort geben." Während der eigentlichen Trauung lief es dann ähnlich emotional. Andrej: "Unsere Stimmen haben gezittert und wir mussten uns beide immer wieder zusammenreißen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, selbst noch ein paar Worte zu sagen, aber wir waren so emotional berührt, dass ich es einfach nicht geschafft habe."

Eine Liebe mit Umwegen

Die Geschichte der beiden ist kein gerader Weg. Nach drei Jahren Beziehung trennten sich Mangold und Jung im Februar 2025 - vier Monate später folgte die Versöhnung. Im Januar 2026 machte Mangold auf den Malediven Nägel mit Köpfen: Während eines vermeintlich harmlosen Bootsausflugs stellte er Annika die entscheidende Frage. Die Schwangerschaft folgte wenig später.

Allzu viel Auszeit gönnt sich das frisch vermählte Paar vorerst nicht. Ein paar Tage fliegen sie nach Mallorca, dann ruft die Arbeit: Mangold ist kommende Woche beim EuroLeague Final Four in Athen gefragt. Eine größere Hochzeitsfeier mit der ganzen Familie soll dann im nächsten Jahr nachgeholt werden.