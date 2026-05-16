Ex-Bachelor: Andrej Mangold hat geheiratet

Ex-Bachelor Andrej Mangold und Influencerin Annika Jung - beziehungsweise nun Annika Mangold - haben geheiratet: standesamtlich am Tegernsee, im kleinen Kreis, mit Babybauch und Tränen.
Ex-Bachelor Andrej Mangold (39) und Influencerin Annika Jung (34) - nun Annika Mangold - sind verheiratet. Am Tegernsee gaben sich der frühere RTL-Rosenkavalier und seine schwangere Partnerin standesamtlich das Jawort - im kleinen Kreis, mit Familie und engen Freunden. Anschließend feierten die frisch Vermählten im Clubhaus Bachmair Weissach. "Hello from Mr. & Mrs. Mangold", schrieb das Paar dazu auf Instagram. Ihre erste gemeinsame Botschaft als Eheleute.