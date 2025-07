Ex-Abgeordneter jetzt Anwalt: Stuttgarter CDU-Chef Mörseburg für größere Wahlkreise

1 Den neuen Job, aber auch den Bundestag im Blick: Maximilian Mörseburg, CDU. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der frühere Bundestagsabgeordnete Maximilian Mörseburg will im politischen Geschäft bleiben – zunächst ehrenamtlich. Denkt er an eine neue Kandidatur für den Bundestag in vier Jahren?











Der Platz der Republik 1 in Berlin ist zwar nur 650 Kilometer entfernt, für Maximilian Mörseburg aber zurzeit unerreichbar. Beim jüngsten Urnengang am 23. Februar hatte sich der Christdemokrat im Wahlkreis Stuttgart II mit 42061 Erststimmen zwar klar den ersten Platz gesichert, das neue Wahlrecht verhinderte aber, dass er sein Mandat verteidigen konnte. Ihm fehlte die nötige Zweitstimmendeckung. Der Wahlkreis ist in der Bundeshauptstadt seitdem mit keinem Abgeordneten mehr vertreten. Fünf Monate nach dem für ihn bitteren Ergebnis hat Mörseburg (33), bekannt gegeben, dass er beruflich eine neue alte Richtung einschlagen wird. Seit September 2024 ist er auch Kreisvorsitzender der CDU.