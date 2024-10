EWS-Arena: Kirchheimer Basketballer wollen nach Göppingen

1 Volle Halle bei einem Spiel der Kirchheim Knights in Göppingen. Die Basketballer könnten sich die EWS-Arena in Göppingen als dauerhafte Spielstätte gut vorstellen. Foto: Giacinto Carlucci

Die Kirchheimer Basketballer sind am 26. Oktober wieder zu Gast in der EWS-Arena. Sie würden gerne dauerhaft in Göppingen spielen. Doch Handball-Bundesligist Frisch Auf bremst die Ambitionen.











Gibt es bald mehr Basketball in der Handballstadt Göppingen? Die Knights aus Kirchheim sind jedenfalls sehr interessiert und strecken schon seit längerem die Fühler Richtung EWS-Arena aus. Der Zweitligist aus dem Nachbarlandkreis trug in der vergangenen Saison drei reguläre Heimspiele in Göppingen aus, auch in der aktuellen Spielzeit werden hier wieder drei „Event-Spiele“ steigen. Knights-Geschäftsführer Chris Schmidt hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass Göppingen auf kurz oder lang eine Option ist. Hintergrund: Ab der Saison 2028/29 gibt es neue Regularien in der zweiten Basketball-Liga, die die Kirchheimer Spielstätte nicht mehr erfüllt. Die „Ritter“ dürfen dann in dieser Halle, die offiziell maximal 1500 Zuschauer fasst, nicht mehr spielen und suchen eine Alternative.