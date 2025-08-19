Ewan McGregor und Hayden Christensen: Freundschaftlicher Lichtschwert-Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader

Auf einem Fan-Event ließen Ewan McGregor und Hayden Christensen einmal mehr die Lichtschwerter sprechen. Doch Obi-Wan hatte leichte Startschwierigkeiten.
Ewan McGregor (54) und Hayden Christensen (44) haben bei der Fan Expo Chicago ihre alte "Star Wars"-Fehde wieder aufleben lassen. Auf der Bühne der Veranstaltung, die am vergangenen Montag ihren Abschluss fand, begrüßten sich die beiden Schauspieler zunächst mit einer innigen Umarmung. Im Beisein von mehreren Sturmtruppen konnten Obi-Wan und Anakin Skywalker alias Darth Vader aber nicht anders - sie griffen zu bereitgestellten Lichtschwertern und duellierten sich unter dem Jubel der anwesenden Fans spielerisch.