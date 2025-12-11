EVP-Fraktion: Europas Konservative rufen nach mehr Innovation

Die EVP-Spitze im Europaparlament trifft sich in Heidelberg – und fordert stärkere Anstrengungen, um die Innovationslücke der EU zu den USA und China zu schließen.
Die Konservativen im Europaparlament wollen Innovation in der EU deutlich stärken. „Europa muss die Innovations- und Produktivitätslücke zu den USA und China schließen, um seine strategische Autonomie zu bewahren“, heißt es nach Informationen unserer Zeitung in einem Aktionsplan der EVP-Fraktion, der kommende Woche beschlossen werden soll. Europas Wohlstand hänge von seiner „Fähigkeit ab, neue Ideen zu entwickeln, zu skalieren und zu kommerzialisieren“.