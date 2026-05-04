Freudige Nachrichten aus der "Let's Dance"-Familie: Profitänzer Evgeny Vinokurov und seine Frau Nina sind zum dritten Mal Eltern geworden. Eine kleine Tochter macht das Familienglück perfekt.
Schöne Nachrichten aus der Welt von "Let's Dance": Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) ist erneut Vater geworden. Auf seinem Instagram-Account schreibt er zu einem Pärchen-Foto von sich und seiner Frau Nina: "Meine Lieben, wir sind heute zum dritten Mal Mama und Papa geworden. Schatz, danke dir für dieses Geschenk. Ich liebe dich über alles."