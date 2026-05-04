Freudige Nachrichten aus der "Let's Dance"-Familie: Profitänzer Evgeny Vinokurov und seine Frau Nina sind zum dritten Mal Eltern geworden. Eine kleine Tochter macht das Familienglück perfekt.

Schöne Nachrichten aus der Welt von "Let's Dance": Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) ist erneut Vater geworden. Auf seinem Instagram-Account schreibt er zu einem Pärchen-Foto von sich und seiner Frau Nina: "Meine Lieben, wir sind heute zum dritten Mal Mama und Papa geworden. Schatz, danke dir für dieses Geschenk. Ich liebe dich über alles."

Weiter verriet der Tanzstar: "Unser drittes Kind und unsere zweite Tochter ist heute gesund auf die Welt gekommen. Alles lief gut, Mama und Baby fühlen sich gut - und wir sind einfach nur unfassbar glücklich und dankbar. Wieder einmal ein Moment, in dem die Welt für einen kurzen Augenblick stehen bleibt."

Über den neuen Meilenstein in seiner Familie fügt er außerdem hinzu: "Jetzt sind wir zu fünft. Wahnsinn. Eine neue Etappe beginnt. Mit noch mehr Liebe, noch mehr Chaos... und definitiv noch weniger Schlaf." Aber genau das sei Leben, so Vinokurov in seinem Beitrag: "Und wir freuen uns extrem auf alles, was kommt. Willkommen auf der Welt, kleine Maus."

"Let's Dance"-Stars gratulieren

Unter dem Beitrag sammeln sich die Glückwünsche der "Let's Dance"-Stars. Tänzerin Ekaterina Leonova (39) und die Teilnehmerinnen Anna-Carina Woitschack (33) und Betty Taube (31) freuen sich mit dem Paar. Joel Mattli (32), der ebenfalls in der aktuellen Staffel zu sehen ist, schreibt: "Kleine Paso Queen geboren, herzlichen Glückwunsch mein Lieber!!!" Gustav Schäfer (37) fügt hinzu: "Herzlichen Glückwunsch und willkommen kleine Zwergin."

Weitere Glückwünsche an die frischgebackenen Eltern gibt es auch auf dem offiziellen Instagram-Account der RTL-Show. Dort schreibt Motsi Mabuse (45): "Herzlichen Glückwunsch, liebe @ninabezz und @evgenyvinokurov. Wie wundervoll, die Let's Dance Family wächst weiter und wir freuen uns so sehr für euch, wünschen euch von Herzen alles Liebe für diesen neuen Lebensabschnitt und ganz viele magische Momente mit eurem kleinen Wunder, es ist einfach so schön zu sehen, wie unsere Let's Dance Familie immer größer wird und so viele kleine Wunder dazukommen." Moderatorin Victoria Swarovski (32) und weitere Tanzkollegen und Kandidaten der Show gratulieren dort ebenfalls.







