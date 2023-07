1 Die Gruppe „Sixx Paxx“ lockte vor gut einer Woche viele Damen an. Das Auto durfte man zu diesem Zeitpunkt allerdings nur für den Weg zur Toilette oder zum Catering-Mobil verlassen. Foto: Staufenpress

Das war’s für den „Eventsommer“ im Göppinger Autokino: Die Veranstalter haben genug. Sie sagen, die Ortspolizeibehörde habe ihnen permanent Steine in den Weg gelegt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Göppingen - Dui do on de Sell“ haben am vergangenen Freitag vor dem „Mallorca-Finale mit Tobee und Co.“ die letzte Veranstaltung im Autokino der Eventsommer-Reihe bei der Göppinger EWS-Arena bestritten. Seit Jahrzehnten stehen Petra Binder und Doris Reichenauer auf den Bühnen im Schwabenland, zuletzt aufgrund von Corona auch in vielen unterschiedlichen Autokinos.