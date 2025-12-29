Starke Frauen spielen in der ARD-Serie "Schwarzes Gold" eine zentrale Rolle. Henny Reents verkörpert eine von ihnen. Im Interview spricht die Schauspielerin über den besonderen Reiz ihrer antagonistischen Rolle Elisabeth Pape.
Die ARD-Serie "Schwarzes Gold" erzählt eine Geschichte von Machtgier, Ausbeutung und intriganten Machenschaften. Im Historiendrama rücken starke Frauen in den Mittelpunkt und treiben die Handlung voran. Während die einen den Aufstand gegen die mächtigen Männer organisieren, agieren andere im Hintergrund. Eine dieser Frauen ist Elisabeth Pape, gespielt von Henny Reents (51). "Elisabeth ist eine dominante Frau, die sich nicht auf ihren Platz zurückweisen lässt", schildert die Schauspielerin im Interview mit spot on news ihre Rolle in der Highlight-Serie, die am 29. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten TV-Premiere feiert.