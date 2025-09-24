Events: Manege frei am Monrepos: Circus Barelli kommt nach Ludwigsburg

Ein besonderer Ort für ein besonderes Finale: Der Circus Barelli beendet seine Saison 2025 in Ludwigsburg – mit Hochseiltruppe, Todesrad und Tieren.
Ein traditionsreicher Zirkus vor historischer Kulisse: Von Freitag, 17. Oktober, bis Sonntag, 9. November 2025, macht der Circus Gebrüder Barelli in Ludwigsburg Station. Spielort ist die Domäne Monrepos – direkt vor dem Seeschloss, einem der bedeutendsten Ausflugsziele der Region. Damit findet das Saisonfinale des reisenden Familienunternehmens an einem Ort statt, der für gewöhnlich nicht mit klassischem Zirkusprogramm verbunden wird – sondern mit Spaziergängern oder klassischer Musik.