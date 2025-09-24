Events: Manege frei am Monrepos: Circus Barelli kommt nach Ludwigsburg

Ein besonderer Ort für ein besonderes Finale: Der Circus Barelli beendet seine Saison 2025 in Ludwigsburg – mit Hochseiltruppe, Todesrad und Tieren.

Ein traditionsreicher Zirkus vor historischer Kulisse: Von Freitag, 17. Oktober, bis Sonntag, 9. November 2025, macht der Circus Gebrüder Barelli in Ludwigsburg Station. Spielort ist die Domäne Monrepos – direkt vor dem Seeschloss, einem der bedeutendsten Ausflugsziele der Region. Damit findet das Saisonfinale des reisenden Familienunternehmens an einem Ort statt, der für gewöhnlich nicht mit klassischem Zirkusprogramm verbunden wird – sondern mit Spaziergängern oder klassischer Musik.

Das Gastspiel umfasst ein dreiwöchiges Programm mit Vorstellungen von Mittwoch bis Sonntag, zweimal täglich. Montags und dienstags bleibt der Zirkus geschlossen. Zusätzlich gibt es besondere Aktionstage: Am Mittwoch und Donnerstag gelten Familientarife von 20 Euro pro Person bei freier Platzwahl. Am Sonntag erhalten alle Mütter freien Eintritt.

Tiere ja, Wildtiere nein

Im Mittelpunkt des Programms stehen laut Pressemitteilung klassische Zirkusdisziplinen. Unter anderem tritt die angeblich letzte große Hochseiltruppe Europas auf, die mit einer Sieben-Mann-Pyramide über den Köpfen des Publikums auftritt. Ebenfalls angekündigt ist ein „Todesrad“, eine Hochgeschwindigkeitsnummer, die laut Pressemitteilung in den vergangenen Jahren international für Aufmerksamkeit gesorgt hat.

Tierdressuren sind weiterhin Teil des Programms – allerdings ausschließlich mit Haustieren wie Pferden und Hunden. Auf den Einsatz von Wildtieren wird vollständig verzichtet, betonen die Verantwortlichen.

Der Circus Gebrüder Barelli, dessen Geschichte laut eigener Aussage bis 1985 zurückreicht, versteht sich als Vertreter der klassischen Zirkustradition. Seit einer Neugründung im Jahr 2024 setzt die Familie Barelli-Spindler dabei bewusst auf eine Mischung aus modernen Elementen und traditionellen Formen.

Neben den Vorstellungen bietet der Circus zudem ein kleines reisendes Museum. Gezeigt werden historische Zirkuswagen, über 100 Jahre alte Geräte und restaurierte Traktoren. Damit möchte die Familie nicht nur Unterhaltung, sondern auch Einblicke in die eigene Geschichte und die Entwicklung des europäischen Zirkus geben. Tickets sind im Vorverkauf über die Internetseite des Zirkus, über das Portal Reservix, telefonisch oder direkt an den Zirkuskassen erhältlich.