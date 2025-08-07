Events in und um Stuttgart: Festle-Saison geht weiter – das geht im August in Stuttgart und Region

Nach Bohnenviertelfest, Westallee und Co. – war’s das für dieses Jahr mit Stadtfesten in Stuttgart und der Region? Von wegen. Diese Events stehen im August an.
Der Sommer ist noch nicht vorbei – auch, wenn das angesichts des trüben Wetters in den letzten Wochen so schien. Das gute Wetter hält wieder Einzug in Stuttgart und der Region und macht erneut Lust auf Open-Air-Events und Festle im Freien. Und obwohl Highlights wie das Bohnenviertelfest, die Westallee und Co. nun vorbei sind, warten auch im August zahlreiche Events auf Ausgehfreudige.