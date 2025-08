Feuerseefest, Stuttgart am Meer, Henkersfest oder doch Neckarfestival auf Fridas Pier? An diesem Wochenende ist viel los in Stuttgart. Wir zeigen die besten Bilder.

Sommerferien und nichts los in Stuttgart? Von wegen – an diesem Wochenende können sich Stuttgarterinnen und Stuttgarter vor Festle, Musik-Events und sommerlichen Events im Raum Stuttgart kaum retten.

Die Wege rund um den Feuersee im Stuttgarter Westen beispielsweise verwandeln sich beim Feuerseefest bis Sonntag, 3. August in einen bunten Festplatz mit allerlei Ständen von Initiativen und Vereinen aus dem Stadtteil. Bereits zum dreizehnten Mal veranstaltet der Verein Rosenau Kultur e.V. das Fest vom Westen für den Westen. Während sich Besucherinnen und Besucher an über 40 Ständen durch Kulinarik aller Art schlemmen, laden Rosenau-Bühne und Theater der Altstadt zu Vor- und Aufführungen und Konzerten regionaler Bands, DJs, und Live-Acts.

Live-Acts und Kulinarik in Mitte und Süd

Ebenfalls gefeiert wird beim Henkersfest – in diesem Jahr Open Air an der Stuttgarter Leonhardskirche und nicht wie gewohnt am Wilhelmsplatz. Die Tradition bleibt aber dieselbe: Während früher auf dem namensgebenden Wilhelmsplatz Henker ihr Unwesen trieben, wird heute lokale Kultur gefeiert. In Pavillons und an Ständen schlemmen sich Besucherinnen und Besucher bis Samstag, 2. August durch Flammkuchen, italienische und asiatische Küche sowie Barbecue und lauschen gleichzeitig Live-Musik lokaler Musiker.

Wer zu Drinks und Live-Acts außerdem eine schöne Aussicht genießen möchte, ist am Samstag und Sonntag beim Draufsicht-Festival, organisiert vom Stuttgarter Trabanten Kollektiv und dem Team Tomorrow, auf der Karlshöhe richtig. Bei dem kostenlosen Festival im Stuttgarter Süden kommen nicht nur junge Künstlerinnen und Künstler aus der Region auf die Bühne, auch Workshops und Diskussionsrunden rund um Themen, die junge Stuttgarter beschäftigen, finden statt. On Top gibt’s Yoga-, Breakdance- und Makramee-Workshops sowie Lesungen.

14-Stunden-Rave auf Fridas Pier

Ganze 14 Stunden am Stück raven können Techno- und Elektro-Fans am Samstag beim Neckarfestival auf Fridas Pier in Stuttgart-Wangen. Tagsüber wird Open Air auf dem Oberdeck und am Pier getanzt, nachts geht’s Unterdeck im Schiffsbauch weiter. Am Samstag gibt sich unter anderem DJ-Legende Sven Väth an den Plattentellern die Ehre. Außerdem dabei: André Galluzzi, Caleesi & Sarah Kreis, Ferial, Yeliz, Max Nagget sowie der Stuttgarter Resident-DJ Marius Lehnert.

Erfrischend wird’s am Wochenende hingegen am Stuttgarter Stadtpalais in der Stadtmitte. Bei der diesjährigen Ausgabe von „Stuttgart am Meer“, die am Donnerstag eröffnet hat, bringt das Team des Stadtmuseums bis zum 13. September Urlaubsfeeling in den Kessel. Besucherinnen und Besucher entspannen unter Palmen an Pools und in Liegestühlen oder nehmen an Surf-Skate-Workshops und Outdoor-Workouts teil. Das Highlight: die neue Surf-Skate-Rampe. Ein Sommermarkt, Konzerte und eine Ausstellung runden das Programm ab.

Wir haben die besten Bilder vom Wochenende in unserer Bildergalerie gesammelt. Viel Spaß beim Durchklicken.