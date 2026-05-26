Die Veranstaltungsreihe in der Leonberger Lahrensmühle hat auch diesmal alte und neue Fans angezogen. Am teilweise neuen Konzept soll sich auch 2027 nichts ändern.
Thomas Lautenschlager muss lachen. „Eigentlich bin ich ja nur der Hausmeister“, sagt er beim Rückblick auf die diesjährigen „Kulturpfingsten“-Events in seiner historischen Lahrensmühle. Die eigentlichen Veranstalter seien der Stadtverband für Kultur und beim Abschluss am Montag traditionell die Christian Wagner Gesellschaft. Die Veranstaltungsreihe hat auch diesmal neue und alte Fans angezogen. „Sie hat in diesem Jahr sogar so etwas wie eine Eigendynamik entwickelt“, sagt Lautenschlager.