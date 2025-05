Eventlocation im Bosch-Areal in Stuttgart: Was der neue Besitzer für das Mash plant

Auf dem Dach wohnt ein Bienenvolk, unten am Boden wachsen Tomaten, Kräuter, Chili, Blumen, sogar ein Pfirsichbaum. Im Bosch-Areal unweit der Liederhalle wird in Büros viel gearbeitet oder im Fitnessstudio Puls hart trainiert, doch mittendrin in diesem urbanen Zentrum gedeiht die Natur. Darum kümmert sich der Koch Marcus Mayer, der das Mash von Vorbesitzerin Stefanie Stoll gekauft hat. „Jeden Tag müssen wir gießen“, sagt der neue Eigentümer und man spürt: Das macht ihm Spaß!

Auf eine nachhaltige Gastronomie und auf nachhaltiges Feiern setzt Marcus Mayer, der als neuer Eigentümer aus dem Mash mehr als eine reine Eventlocation machen will. „Between the Green“, so heißt die neue Reihe, die künftig montags um 16 Uhr zu Köstlichkeiten aus der Outdoor-Küche bittet. Das Angebot mit Gemüse aus dem eigenen Anbau sowie mit Drinks sei ideal als Afterwork-Treff für die zahlreichen Beschäftigten des Viertels, findet der Chef.

Bei den Preisen will er am Boden bleiben. Der Garten-Eden-Salat mit Blüten und Sesam etwa kostet 6,50 Euro. „Eine feste Speisekarte gibt es bei uns nicht“, erklärt der Mash-Besitzer, „wir werden Woche für Woche schauen, was die Gemüse- und Salatfelder frisch zu bieten haben.“

Seit zwölf Jahren arbeitet Marcus Mayer als Koch im Bosch-Areal, schon zu Zeiten, als Jochen Bayer das Mash als Restaurant und Bar betrieben hat. Irgendwann gingen so viele Reservierungen für Hochzeiten, Geburtstage und Feste aller Art ein, dass aus dem 2003 eröffneten Mash mit dem überdachten Hof eine reine Eventlocation geworden ist, weil das viel wirtschaftlicher war. Ein normaler Gastrobetrieb sei nicht mehr möglich gewesen, hieß es, wenn die Kundschaft immer wieder wegen „geschlossener Gesellschaft“ abgewiesen werden musste.

Das Mash im Bosch-Areal hat einen neuen Besitzer. Foto: Mash

Stefanie Stoll, die Betreiberin der Phoenixhalle im Römerkastell, kaufte das Mash im Corona-Jahr 2020 von Jochen Bayer, der sich aus der Gastronomie zurückziehen und sich allein dem Bauen widmen wollte. Stoll wollte in der City über ein zweites Standbein für Kunden verfügen, die weniger Platz brauchen als das, was die größere Location in Bad Cannstatt bietet. Im vergangenen Jahr hat sie beschlossen, ihre Kräfte zu bündeln und sich künftig auf einen Standort zu konzentrieren, sich das ständige Hin- und Herfahren zu ersparen. Die Phoenixhalle feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag – sie war von Anfang an dabei und will deren Zukunft weiter sichern.

Deshalb wollte Stefanie Stoll das Mash verkaufen und war froh, dass der langjährige Koch Marcus Mayer interessiert daran war, sein eigener Chef zu werden. Jetzt ist der Wechsel vollzogen. Das erste Projekt des neuen Eigentümers ist die montägliche Reihe „Between the Green“, deren Premiere mit Geschäftspartnern gefeiert wurde. An einem weiteren Tag ist das Mash für alle geöffnet: immer samstags, wenn der Club um 22 Uhr startet.

Innenhof des Bosch-Areals wird zum Outdoor-Office

Mit weiteren Formaten will Marcus Mayer das Mash beleben, etwa mit einem singenden Pizzabäcker. Der begrünte Innenhof richtet sich mit WLAN außerdem an alle, die im Freien arbeiten wollen – neben der Outdoor-Küche dient die Location auch als Outdoor-Office sowie für verlängerte Mittagspausen und Outdoor-Meetings. Die Öffnungszeiten will er verstärkt auf den Nachmittag verlegen. Für Clubs seien die Zeiten hart, sagt der Gastronom, der Trend gehe zu früherem Ausgehen. „Die Corona-Generation ist es gewohnt, daheim zu bleiben“, beobachtet Mayer, weshalb nachts in den Clubs immer weniger los sei.

Künftig ist das Mash am Montag und Samstag für alle geöffnet. Sollte „Between the Green“ gut angenommen werden, wird dieses Angebot vielleicht sogar auf einen weiteren Werktag ausgedehnt. Doch die Location sei weiterhin in erster Linie für Events gedacht, sagt Mayer: „Für Weihnachten sind wir bereits total ausgebucht!“

Julian Schroll vom Berliner Club Lavender (links) und der Stuttgarter Konstantin Wulle haben die Rosé Sunset Affair im Mash veranstaltet. = Foto: Uwe Bogen

Das Lokal mit Deutschlands längstem Edelstahltresen verdankt seinen Namen dem englische Begriff Mash für „Maische“, womit das Gemisch aus Malz und Wasser bezeichnet wird, das beim Bierbrauen verwendet wird. Im Keller befindet sich sogar noch eine Brauereianlage, die aber seit vielen Jahren nicht mehr genutzt wird. weil man im Mash immer weniger Bier, dafür immer mehr Wein getrunken habe.

Premiere der Rosé Sunset Affair im Mash

Etwa 180 Weinfreunde haben sich am vergangenen Samstag im Mash-Innenhof getroffen, um die Liebe zum Rosé zu feiern – und damit auch die Lebensfreude. Der Sommelier Julian Schroll vom Club Lavender brachte zur Premiere des bereits in München und Berlin beliebten Events „Rosé Sunset Affair“ seine Lieblingsweine mit. Weltweit ist der Berliner unterwegs, probiert sich durch Hunderte von Flaschen, um den „besten roséfarbenen Nektar im Universum zu finden“, wie er sagt. Was den Clubgründer antreibt, erklärt er so: „Rosé bedeutet Party, Sommer, Sonne, Freunde, gute Zeiten, Liebe und Leidenschaft – das ist Urlaub für daheim.“

Der frühere Mash-Chef Jochen Bayer freut sich

Urlaub für daheim – dafür sorgte auch der Stuttgarter Mitveranstalter Konstantin Wulle. Mit Julian Schroll freute er sich über viel Lob für das Event mit coolen House-Vibes. Das Magazin „Falstaff“ präsentierte die Rosé-Party und will in seiner nächsten Ausgabe darüber berichten. Mit Thomas Diehl aus Rotenberg war auch ein heimischer Winzer mit einem Stand vertreten. Weil die Gäste so begeistert waren, gibt es im nächsten Jahr die Fortsetzung der „Sunset Affair“.

Der frühere Mash-Chef Jochen Bayer, der in diesem Jahr erneut Vater wird, beobachtet aus der Ferne, was aus seinem „Gastro-Baby“ im Bosch-Areal geworden ist – und ist sehr zufrieden. „Marcus Mayer ist viel mehr als ein ausgezeichneter Koch“, lobt Bayer gegenüber unserer Redaktion, „er ist auch ein begnadeter Organisator von Events und Party.“