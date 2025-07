Ob Poetry Slam, Picknick in Weiß, Wein & Jazz, sportliche Angebote oder Konzerte – zum 50. Stadtgeburtstag legt Remseck in einer prall gefüllten Jubiläumswoche richtig los.

Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens lädt die Stadt Remseck am Neckar vom 18. bis 27. Juli 2025 zur großen Highlight-Woche ein. Mit einem abwechslungsreichen Programm feiert die Stadt ihr Jubiläum am Neckarstrand – ein Ort, der in dieser Zeit zum kulturellen Zentrum wird.

Den Auftakt macht am Freitag, 18. Juli, um 19 Uhr der Remsecker Open Air Poetry Slam. Das Publikum entscheidet per Applaus, welcher Beitrag den Wettbewerb für sich entscheidet. Tags darauf, am Samstag, folgt ab 17 Uhr die „Weiße Nacht“ – ein stilvolles Picknick-Event mit Live-Musik von „Sunny Side Up“ und den „Mobile Gentlemen“. Für Speisen sorgt Micha’s Flammerie, eigene Verpflegung ist erlaubt. Der Dresscode: ganz in Weiß.

Musik und Sport

Am Sonntag, 20. Juli, steht „Wein & Jazz“ auf dem Programm: Für 40 Euro pro Person erwartet die Gäste eine Weinprobe der Weingärtner Fellbach, begleitet von Live-Jazz – ein entspannter Abend am Wasser.

Montagabend (21. Juli) heißt es dann „Afterwork am Strand“ mit DJ PD, Cocktails und chilliger Musik. Am Dienstag (22. Juli) geht es sportlich weiter mit „Yoga am Strand“. Sandra Düwel bietet ein Vinyasa-Yoga-Workout, das Fitness und Entspannung verbindet.

Das musikalische Serenadenkonzert des Musikvereins Aldingen Blasorchester Remseck e.V. findet am Mittwoch (23. Juli) statt, bevor am Donnerstag (24. Juli) „Fitness am Strand“ mit Dani Fuchs für mehr Action sorgt – ein Ganzkörpertraining mit Alltagsgegenständen.

Weitere Höhepunkte sind das Bandevent der Musikschule am Freitag (25. Juli) sowie das Konzert des Kammerorchesters „arcata“ in der Stadthalle am Samstag (26. Juli). Den feierlichen Abschluss bildet am Sonntag (27. Juli) ein interreligiöses Abendgebet. Am 30. Juli folgt zum Ferienbeginn noch eine Kopfhörer-Party für Schüler. Während der gesamten Woche sorgt ein Barwagen am Neckarstrand für Getränke.

Wichtig zu wissen: Einige Veranstaltungen können nur mit Eintrittskarte besucht werden – in diesen Fällen ist der Zugang zum Neckarstrand nur mit gültigem Ticket möglich.