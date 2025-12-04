Große Ehre für Iris Berben: Im Rahmen des kommenden SemperOpernballs wird die Schauspielgröße mit dem Choros Award ausgezeichnet. Und auch Kollege Christian Friedel darf sich freuen.

Am 6. Februar des kommenden Jahres findet der SemperOpernball unter dem Motto "Film ab! Einzigartig. Emotional. Elegant." statt. Eine Frau, die in den Augen der Veranstalter diese drei Qualitäten wie kaum eine zweite in sich vereint, ist Schauspielerin Iris Berben (75). Sie wird daher im Zuge des Events mit dem Choros Award ausgezeichnet, wie nun in einer Pressemitteilung enthüllt wurde.

Wie die weiteren Preisträgerinnen und Preisträger beweise Berben seit unzähligen Jahren Einsatz und Haltung, die "weit über die Bühne hinaus strahlen". Konkret heißt es hierzu: "Ihr Einsatz gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus prägt seit vielen Jahren die deutsche Kulturlandschaft." Nicht von ungefähr sei sie dafür unter anderem schon mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet worden. In knapp zwei Monaten wird nun also der Choros Award folgen.

Iris Berben will "gesellschaftlichen Dialog" fördern

Berben zeigt sich demnach höchst geehrt davon, im Rahmen des SemperOpernball den Preis in Empfang nehmen zu dürfen, "der Verständigung und gesellschaftlichen Dialog feiert". Das sei "in Zeiten, in denen Zusammenhalt wieder erkämpft werden muss", wichtiger denn je, so die renommierte Schauspielerin. Entsprechend groß sei auch ihr Freude, "Teil dieses Abends zu sein, der Tradition bewahrt und zugleich offen für neue Perspektiven bleibt".

Anfang dieses Jahres feierte der Opernball aus Dresden, einer der größten von ganz Europa, sein 100. Jubiläum. Bei der 101. Ausgabe im kommenden Jahr wird neben Berben unter anderem auch Schauspieler, Regisseur und Musiker Christian Friedel mit einem Choros Award geehrt. Der "Zone of Interest"-Star verbinde mit seiner "künstlerischen Handschrift [...] Theater, Musik und gesellschaftliches Bewusstsein", heißt es hierzu in der Begründung.