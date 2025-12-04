Große Ehre für Iris Berben: Im Rahmen des kommenden SemperOpernballs wird die Schauspielgröße mit dem Choros Award ausgezeichnet. Und auch Kollege Christian Friedel darf sich freuen.
Am 6. Februar des kommenden Jahres findet der SemperOpernball unter dem Motto "Film ab! Einzigartig. Emotional. Elegant." statt. Eine Frau, die in den Augen der Veranstalter diese drei Qualitäten wie kaum eine zweite in sich vereint, ist Schauspielerin Iris Berben (75). Sie wird daher im Zuge des Events mit dem Choros Award ausgezeichnet, wie nun in einer Pressemitteilung enthüllt wurde.