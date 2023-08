Man kann die Marbacher Weingärtner durchaus als sehr gesellige Genossenschaft bezeichnen. Wo gefeiert wird, sind sie mit ihrem Wein nicht weit: mit ihrem Stand auf der Weinlaube, dem Weihnachtsmarkt oder den Brautagen in Ludwigsburg und bei vielen eigenen Veranstaltungen in und um Marbach – vom Sundowner bis zum Wintergrillen.

Die Mutter aller Events ist jedoch das Kelterfest. Damit hat alles angefangen. Wann, das weiß keiner mehr ganz genau, aber es ist schon lange her. Entsprechend traditionsreich geht es einerseits auf dem Marbacher Kelterfest zu. Andererseits lassen sich die geselligen Wengerter aber auch immer wieder Neues einfallen.

So ist es zum Beispiel beim Kelterfest schon eine Weile Usus, dass es für diejenigen, die keinen Alkohol trinken möchten, nicht nur Wasser und Limo gibt. Am Cocktailstand kann man sich einen Drivers-Riesling, einen Vin-Tonic oder eine Sekt-Schorle mixen lassen – jeweils aus alkoholfreiem Wein oder Sekt der Weingärtner Marbach.

Mit Alkohol gibt’s die Weincocktails natürlich auch. Und Wein ohne Cocktail ebenfalls. Das ganze Sortiment wird aufgefahren – vom klassischen Trollinger bis zur nagelneuen Cuvée Mondschein.

Neu ist diesmal der Start des Kelterfestes. Bislang ging es am Samstag um 17 Uhr einfach los, irgendwann kam die Musik, dann wurde gegessen, getrunken, getanzt und gefeiert. Diesmal wird am Samstag um 18 Uhr eine offizielle Begrüßung zwischengeschaltet. „Bei einem kleinen Gespräch auf der Bühne wird es auch um aktuelle Themen aus dem Weinbau gehen“, so Antje Friedrich, die bei der WG fürs Marketing zuständig ist. „Dann ist aber genug mit der Ernsthaftigkeit und das Fest kann beginnen.“

Der Sonntag startet wie gewohnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Zelt. Danach beginnt der Festbetrieb. Von 13 Uhr an kommt auch der Nachwuchs auf seine Kosten, denn das Kelterfest geht seit vielen Jahren mit dem Hannenherbst Hand in Hand. Das Kinderfest hat historische Wurzeln und ist eine Hommage an die Hebamme Johanna (Hanne) Nußberger, die im 19. Jahrhundert in Marbach lebte und viel Gutes tat.

Schnipsen mit glitschigen Kürbiskernen

Vor fast 35 Jahren wurden die kleinen Gäste beim Fest erstmals mit Kürbisschnitzen bespaßt, und das Ganze kommt noch heute gut an. „Bei Kindern und Vätern“, hat Moni Schreiber beobachtet. Die Marbacher Galeristin betreut beim Kelterfest seit Jahren die Aktion. Rund 100 Kürbisse stehen jeweils bereit, ausgehöhlt und zu mehr oder weniger kunstvollen Kürbisgesichtern verarbeitet zu werden. Inklusive Herumschnipsen mit glitschigen Kürbiskernen.

Kajom, die Jongliergruppe der katholischen Kirche, kümmert sich wieder um die Spielstraße. Alle 13 Spielstationen haben im weitesten Sinne mit Wein oder Weinbau zu tun, und auch hier ist es guter Brauch, dass zum Altbewährten immer etwas Neues dazukommt. Diesmal in Form eines Weinfassdeckels, durch dessen Öffnung ein Bohnensäckle versenkt werden muss.

Damit sind also auch die jungen Festbesucher gut versorgt und das Marbacher Kelterfest trägt den Titel Familienfest zu Recht. Familiär geht es auch in der Genossenschaft zu, hier bewirtschaften rund 200 Mitglieder 70 Hektar Rebfläche, die hauptsächlich auf Ludwigsburger und Marbacher Gemarkung liegt. Etwa 30 Prozent davon sind Steillagen.

Beim Kelterfest – kurz vor Beginn der Weinlese – sind dann auch alle Mitglieder im Einsatz, darunter auch das Team Kulinarik. Auch hier trifft Tradition auf Moderne und frische Ideen auf Altbewährtes. Neu ist der Käsesnack mit Oliven für den leichteren Genuss. Lange Tradition hat das Kuchenbüfett mit Selbstgebackenem, das es am Sonntag gibt. Etwa 40 verschiedene Kuchen, Torten und Muffinvarianten gibt es. Ebenfalls am Sonntag, echt traditionell und sehr lecker: der Schweinebraten mit Spätzle.

Los geht das Kelterfest mit Hannenherbst am Samstag, 2. September, um 17 Uhr an der Kelter in Marbach, Affalterbacher Straße 65. Am Sonntag, 3. September, ist um 10.30 Uhr Beginn.