Event-Location am Stadt-Biergarten: Neue Mühlen-Alm in Schorndorf: „Dann geht hier die Post ab!“

Eigentlich sollte es eine einfache Hütte werden: ein windgeschützter Holzbau mit Platz für ein paar Tische und Bänke. Eigentlich. Doch dann nahm das Projekt Fahrt auf. „Es ist mal wieder extrem eskaliert“, sagt Harald Lutz und lacht. Das komme öfter vor, wenn er und seine Freunde Volker Ziesel und Manfred Ziegler gemeinsam Pläne schmieden. „Wenn wir etwas machen, dann richtig.“

XXL-Hütte fürs ganze Jahr

Und so steht auf den Hahn’schen Wiesen keine einfache Hütte, sondern die „Mühlen-Alm“ – ein 25 Meter langer und zehn Meter breiter Holz-Modulbau aus massiver Alt-Fichte. Platz für mehr als 180 Gäste drinnen, für 200 weitere auf der Terrasse.

Die Alm ist modern ausgestattet, mit großer Profiküche, Bar, Theke, Heizung, Lüftung und Klimaanlage, einer mobilen Bühne sowie Licht- und Soundtechnik. Und damit sich die Nachbarn nicht gestört fühlen, wurde auf eine ordentliche Lärmdämmung geachtet.

„Wir planen hier einen ganzjährigen Restaurantbetrieb und bieten hochwertige, regionale Küche mit bayerisch-österreichischen Anklängen“, beschreibt Lutz das kulinarische Konzept. „Anders als in unserem Biergarten nebenan, wo es Selbstbedienung gibt, arbeiten wir hier mit Servicepersonal, das die Speisen und Getränke an den Tisch bringt.“

Mühlen-Alm ist komplett oder teilweise buchbar

Geöffnet ist die Mühlen-Alm von Mittwoch bis Sonntag über den Mittag sowie von 17 bis 22 Uhr. Wer möchte, kann die Location mieten, komplett oder nur abschnittsweise – für Firmen- und Vereinsfeste, Geburtstage oder Hochzeiten, und auf Wunsch sogar mit Hochzeitsplanerin.

Lutz und sein Team haben darüber hinaus ein buntes Programm geplant, unter anderem:

Après-Ski-Partys,

Hüttengaudi

Thementage mit Livemusik

Südtirolwoche mit Törggele-Gerichten

Mehrtägiges Frühlings- und Oktoberfest

„Wir haben jede Menge Ideen“, verspricht Lutz.

Der Eingang zur Mühlen-Alm Foto: Gottfried / Stoppel

Aktuell sind in dem Neubau noch die Schreiner zugange und sorgen für den letzten Schliff. In wenigen Tagen, am 21. Februar, und mit einigen Wochen Verspätung, steht die offizielle Einweihungsfeier mit geladenen Gästen an, danach startet der reguläre Betrieb. Davor gibt es kleinere Events, sozusagen zum Warmlaufen für die Crew; beispielsweise einen besonderen Abend mit Menü und Musik für Pärchen und Singles zum Valentinstag am 14. Februar.

Die Macher des Schorndorfer Stadt-Biergartens

Harald Lutz und seine Freunde sind alles andere als Neulinge in der Gastronomie. Die drei erfolgreichen Geschäftsleute, die in verschiedenen Branchen ihre Erfahrungen gesammelt haben, hatten vor einigen Jahren am Strand von Florida eine Idee: Statt sich zur Ruhe zu setzen, wollten sie einen Biergarten im Remstal eröffnen – einen Ort, wie sie ihn selbst gerne als Gäste besuchen würden. Die Gelegenheit ließ nicht lange auf sich warten: 2020 übernahmen sie den Schorndorfer Stadt-Biergarten mit rund 800 Plätzen.

„Wir haben kräftig investiert – in moderne Küchentechnik, hochwertige Produkte und besondere Waren, mit denen wir uns von anderen Biergärten abheben können“, erzählt Lutz. Der 72-Jährige, ehemalige Topmanager, der viele Jahre in München lebte und für einen führenden Nahrungsmittelkonzern arbeitete, legt besonderen Wert auf Qualität. So finden Gäste im Biergarten Biere von renommierten Brauereien wie Farny und Meckatzer, Winnender Most vom Fass und Weine aus Fellbach.

„Wir setzen auf frische Zubereitung“, erklärt Lutz weiter. „Mein Sohn Stefan ist Koch, und wir haben auch einen Metzger im Team. Wir machen unter anderem unseren eigenen Fleischkäse, Würste, Soßen und Maultaschen – alles, was geht, bereiten wir selbst zu.“ Neben Klassikern wie Schweinshaxe, Schnitzel sowie BBQ-Gerichten aus dem Smoker gibt es auch zahlreiche vegetarische und vegane Optionen auf der Karte. Die Qualität kommt an: An einem guten Tag gehen laut Lutz im Biergarten bis zu 1400 Gerichte über den Tresen.

Mehr Personal, hohe Erwartungen

Trotz des großen Erfolgs ist die Saison im Biergarten auch vom Wetter abhängig. Das soll sich mit der Mühlen-Alm ändern. „Wir haben die Saisonverlängerung im Blick, vor allem für Hochzeiten und andere Feste“, so Lutz. „Nun können wir ganzjährig Gäste begrüßen und sind so nicht mehr auf die Launen des Wetters angewiesen.“ Zudem bilden Alm und Biergarten durch ihre Nähe eine Einheit.

Das Personal ist aufgestockt, außerdem unterstützen Gisela und Herbert Kiess aus Urbach als Gesellschafter die Führungsriege. Die Erwartungen sind hoch, doch Harald Lutz ist zuversichtlich: „Die ersten Rückmeldungen der Leute sind sehr positiv“, sagt er. „Wir können kaum erwarten, dass die Mühlen-Alm endlich ihre Türen öffnet – dann geht hier die Post ab!“

Die „Mühlen-Alm“ in Schorndorf

Buchungen

Wer die Mühlen-Alm buchen möchte, kann dies über die E-Mail-Adresse

reservierung@muehlenalm-schorndorf.de tun. Infos unter www.eventlocation-schorndorf.de

sowie www.stadtbiergarten-schorndorf.de. Unter der Rubrik Veranstaltungen finden sich Infos zum nächsten Event am Valentinstag.

Kontakt

Die Mühlen-Alm befindet sich direkt am Stadt-Biergarten an der Heinkelstraße 17. Telefonisch erreichbar unter der Nummer 071 81 / 257 90 29.