Event in Washington: Tanz mit Village People: Donald Trump feiert vor Amtseinführung

1 Donald Trump (Mitte) mit der Band Village People auf der Bühne. Foto: imago/UPI Photo / LEIGH VOGEL

Donald Trump hat seine Amtseinführung eingeläutet. Am Vorabend seiner Vereidigung traten zahlreiche prominente Unterstützer auf die Bühne - darunter auch die Village People.











Link kopiert



Seine Tanzschritte zum Disco-Hit "YMCA" haben inzwischen Kultstatus erreicht. Am Abend vor seiner Amtseinführung am 20. Januar gab Donald Trump (78) diese an der Seite der Village People zum Besten. Der designierte US-Präsident feierte am Sonntag seine "Make America Great Again Victory Rally" in der Capital One Arena in Washington. Mit dabei waren prominente Gäste.