Event in Waiblingen: Mittelalter-Fans rüsten sich für das Staufer-Spektakel

Die Rüstung sitzt, der Haarschmuck ist akkurat gerichtet, das Schwert bekommt noch eine Politur, bevor es losgeht: Wenn vom 26. bis 28. Juni in Waiblingen das 18. Staufer-Spektakel steigt, sind Silvio Bündgens und seine Partnerin Bogdana Schaffner mit Feuereifer dabei. Die beiden leben für Fantasy- und Mittelalterthemen: Er ist seit Jahren als Halvar der Wikinger in der Szene unterwegs, sie als Feuerhexe. Das Staufer-Spektakel ist für sie eines der Highlights im Jahreskalender.

Der 35-Jährige aus Waiblingen und die 32-Jährige aus Deggendorf in Bayern brennen für Fantasy- und Mittelalterthemen. Die beiden haben sich auf einem Markt das erste Mal gesehen. „Andere Leute fahren in den Urlaub, wir eben auf Mittelaltermärkte“, sagt Silvio alias Halvar, der im normalen Leben als Anlagentechniker arbeitet. Wenn die beiden ihre Kostüme anlegen – er seine volle Kampfmontur, sie ihre knallroten Dreadlock-Extensions und jede Menge heidnischen Schmuck –, sind sie echte Hingucker.

Die Feuerhexe trägt keines ihrer aufwendigen Outfits zweimal

Silvio Bündgens schlüpft regelmäßig in die Rolle des Wikingers Halvar. Foto: Phillip Weingand

Dass wohl kein einziger historischer Wikinger wie er mit Lederplattenrüstung und Schulterfell unterwegs war, ist den beiden völlig klar. „Ich sage immer, ich bin Hollywood-Wikinger“, sagt Silvio. Den beiden geht es auch nicht darum, das Leben von damals detailgenau nachzustellen, wie es etwa in der Reenactor-Szene das Ziel ist. Stattdessen wollen sie auf den Märkten fantasievoll Freude verbreiten – inspiriert von einem bunten Mix aus nordischer Mythologie, Fantasy-Literatur, Kino und Historie. „Ich sehe auf den ersten Blick vielleicht finster aus – aber dann gebe ich den Leuten einen Becher Met aus, für die Kinder habe ich auch immer ein paar Wikingermünzen dabei“, erzählt Silvio.

Bogdana sind viele Momente von ihren unzähligen Marktbesuchen im Gedächtnis geblieben. „Einmal habe ich beim Tanzen am Rand eine Jugendliche stehen sehen. In ihren Augen hat man ihre Neugier gesehen, aber sie war zu schüchtern, um mitzumachen.“ Die Feuerhexe schenkte dem Mädchen einen der selbstgemachten Anhänger aus ihrem Haar – „sie war so glücklich“, erzählt Bogdana. Seit einiger Zeit ist das Paar auch mit einer Lagergruppe aus Bayern auf Märkten unterwegs – dann wird in Zelten geschlafen und am Lagerfeuer gekocht.

Bogdana geht mit ihren Outfits sogar noch einen Schritt weiter: „Ich ziehe keines davon zweimal an“, sagt sie. Bei der Feuerhexe kommt nichts von der Stange, sie näht und fertigt ihre Garderobe selbst. Seit einiger Zeit geht sie während der Saison jedes Wochenende auf einen anderen Markt – da kommt outfitmäßig natürlich einiges zusammen. „Trotzdem kann ich mich von den alten Gewandungen nicht wirklich trennen“, sagt sie und lacht. Durch ihre Marktbesuche haben die beiden inzwischen einen riesigen Freundes- und Bekanntenkreis aufgebaut. „Letzte Woche in Harburg haben wir anderthalb Stunden vom Eingang bis zur Bühne gebraucht, weil wir auf dem kurzen Weg so viele Menschen begrüßt haben“, erzählt Silvio.

Staufer-Spektakel Waiblingen: Diese Tipps gibt Wikinger Halvar

Wandlungsfähig: Bogdana Schaffner fertigt ihre Gewänder und den Schmuck zum größten Teil selbst an. Foto: Phillip Weingand

Auf das Staufer-Spektakel in Waiblingen freuen sich die beiden jetzt besonders. Bogdana, weil sie trotz der vielen Marktbesuche noch nicht dort gewesen ist. Und Silvio, weil hier für ihn alles angefangen hat. „Als Jugendlicher war ich oft für mich allein, habe eben meine Spiele gespielt. Eines Tages meinte meine Mutter: Lass uns zum Staufer-Spektakel gehen.“ Gesagt, getan – und die Mittelalter-Begeisterung sprang auch auf ihn über. Inzwischen schreibt er Mittelalter-Geschichten, schreibt Lieder dazu und geht seit rund zehn Jahren „aktiv“ auf Märkte, wie er es nennt. Sprich: In voller Montur, und immer in Kontakt mit anderen Besuchern, mit und ohne Gewandung.

Die beiden werden an allen drei Tagen auf dem Waiblinger Mittelaltermarkt sein. Pflichtstände für Silvio sind dabei die Piratentaverne („Man fühlt sich dort, als stünde man irgendwo in Tortuga“) und das orientalische Café von Machmaldu („Dort gibt es einfach den besten Mokka“). Besonders lobenswert findet er auch, dass das Spektakel in Waiblingen kostenlos zugänglich ist, im Gegensatz zu den meisten anderen Mittelaltermärkten. „Und trotzdem habe ich in Waiblingen nie erlebt, dass Leute dorthin gehen, um Ärger zu machen.“

Staufer-Spektakel 2026 in Waiblingen

Wichtigsten Infos

Das Doppel-Event mit Altstadtfest und Staufer-Spektakel hat in Waiblingen Tradition: Der Mittelaltermarkt in Waiblingen findet in diesem Jahr zum 18. Mal statt – diesmal vom 26. bis 28. Juni. Wir fassen die wichtigsten Infos für Besucher zusammen:

Marktzeiten sind am Freitag von 18 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Das Bühnenprogramm geht im Vergleich deutlich länger: Freitags und samstags gibt es bis 1 Uhr morgens Vorführungen, am Sonntag bis 18 Uhr. Der Eintritt zum Marktgelände auf der Brühlwiese ist kostenlos. Ein Parkplatz befindet sich an der Rundsporthalle. Die Organisatoren empfehlen die Anreise mit Bus und Bahn.

Highlights auf der Bühne sind neben den Schaukämpfen der Burdyris eine Katapult-Vorführung des Vereins Staufersaga, die Gaukler Flobold und Solaria sowie die Musik der Zeitpiraten und der Soulhiker. In verschiedenen Lagern zeigen Darsteller auf authentische Weise das Leben und die Handwerkskunst im Mittelalter. Die Besucher können sich auch im Axtwerfen und Bogenschießen üben oder ein Erinnerungsfoto im Pranger machen. Für Kinder gibt es unter anderem Bastelaktionen und ein Riesenrad.

An den Ständen gibt es viel Kulinarisches und Kunsthandwerkliches zu entdecken – sei es eine „Feldbeckerey“, ein orientalisches Café oder eine Piratentaverne. Wer ein Stück Mittelalter mit nach Hause nehmen will, findet vielleicht an den Ständen der Kunsthandwerker etwas – unter anderem gibt es einen Drechsler, Schmiede, Schmuckwerkstätten, Keramik, Seifen, Lederwaren und sogar einen Stand namens „Wuffhalla“ für Vierbeiner.