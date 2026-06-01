Nach drei Jahren Regenpech beim Waiblinger US-Car-Treffen hoffen die Veranstalter auf gutes Wetter am 7. Juni. Zu sehen gibt’s chromblitzende Oldtimer, verrückte Umbauten und PS-Protze.
Drei Jahre in Folge hat das Wetter beim US-Car-Treffen in Waiblingen nicht mitgespielt – es war ziemlich lausig. Doch die Vorhersage für Sonntag, 7. Juni, lässt die Vereinsmitglieder des US Car & Motorcycle Club Waiblingen/Neustadt hoffen, dass die 24. Ausgabe bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein über die Bühne gehen kann und entsprechend viele Teilnehmende und Besucher anlocken wird. „Wir hatten schon bis zu 500 Autos und an die 3000 Besucher hier“, erzählt Vereinsmitglied Heiko Fricke.