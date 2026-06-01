Nach drei Jahren Regenpech beim Waiblinger US-Car-Treffen hoffen die Veranstalter auf gutes Wetter am 7. Juni. Zu sehen gibt’s chromblitzende Oldtimer, verrückte Umbauten und PS-Protze.

Drei Jahre in Folge hat das Wetter beim US-Car-Treffen in Waiblingen nicht mitgespielt – es war ziemlich lausig. Doch die Vorhersage für Sonntag, 7. Juni, lässt die Vereinsmitglieder des US Car & Motorcycle Club Waiblingen/Neustadt hoffen, dass die 24. Ausgabe bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein über die Bühne gehen kann und entsprechend viele Teilnehmende und Besucher anlocken wird. „Wir hatten schon bis zu 500 Autos und an die 3000 Besucher hier“, erzählt Vereinsmitglied Heiko Fricke.

Da man sich für die Veranstaltung, die Jahr für Jahr an einem Sonntag Ende Mai oder Anfang Juni stattfindet, nicht anmelden muss, ist es für die Veranstalter jedes Mal aufs Neue eine Überraschung, wie viele Fahrzeuge im Laufe des Sonntags vorfahren. Welche Modelle es beim US-Car-Treffen im Industriegebiet der Waiblinger Ortschaft Neustadt zu sehen gibt, bleibt ebenfalls spannend.

Faszination US-Cars: Grobschlächtige Eleganz und hohe Spritkosten

Die Bandbreite reiche von Oldtimern bis zum aktuellen Ford Mustang, vom Auto, das im Alltag genutzt wird, bis zum historischen Schätzchen, das nur bei schönem Wetter aus der Garage kommt, sagt Fricke. Bei früheren Veranstaltungen machte beispielsweise ein aus Kiefern- und Fichtenholz gefertigter Jeep, der im Technikmuseum Sinsheim steht, im Industriegebiet Halt. „Wir hatten auch schon mal einen Pick-up da, der so hoch war, dass man eine Leiter zum Einsteigen brauchte. Und einen DeLorean aus dem Kultfilm ,Zurück in die Zukunft’. Eben richtig verrückte Karren“, erzählt Heiko Fricke.

Er selbst fährt Motorrad, ist aber von der Technik der US-Fahrzeuge und ihrem Sound fasziniert. Speziell bei den Oldies begeistert ihn das Design. Das weise liebevolle Details auf und sei gleichzeitig „amerikanisch grobschlächtig“ – ein interessanter Mix eben. Als Beispiel nennt Fricke ein riesiges Luxus-Modell der Marke Lincoln aus den 1970er Jahren, das mit Ledersitzen und einer Cartier-Uhr mit Datumsanzeige im Armaturenbrett ausgestattet wurde. Im vergangenen Jahr fuhr unter anderem ein Dodge Ram 1500 vor. Das Fahrzeug braucht auf 100 Kilometer zwischen 13 und 17 Liter Sprit – da kommt angesichts der derzeitigen Preise an der Tankstelle eine beachtliche Summe zusammen.

Von gigantisch bis elegant – die Bandbreite der Fahrzeuge beim US-Car-Treffen ist groß. (Archivbild) Foto: Gottfried Stoppel

Die Veranstaltung, die am Sonntag, 7. Juni, offiziell um 11 Uhr in der Bosch- und der Heinkelstraße in Neustadt beginnt, lockt überwiegend Fans und Autobesitzer aus dem Rems-Murr-Kreis und der Region Stuttgart an. „Wir hatten aber auch schon Besucher aus der Schweiz“, erzählt Heiko Fricke. Während die Gäste entspannt an den entlang der Straße geparkten Fahrzeugen vorbei flanieren, fachsimpeln und staunen können, haben die Vereinsmitglieder alle Hände voll zu tun. Da im Industriegebiet samstags noch gearbeitet wird und am frühen Montagmorgen bereits wieder, müssen Auf- und Abbau am Samstagabend und am Sonntag über die Bühne gehen.

Steak vom Grill – nichts sonst

Für die Bewirtung sorgt ebenfalls der Verein. Von den Foodtrucks, die im vergangenen Jahr probeweise eingesetzt wurden, sei man wieder abgekommen, erzählt Heiko Fricke: „Die Gäste wollten ihr gewohntes Steak vom Grill.“ Das bekommen sie nun wieder – oder wahlweise Bratwurst, Pommes, Kaffee und Kuchen.