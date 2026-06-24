Event in Stuttgart: Laufen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

17 Läufe, Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke und Teilnehmende, die mehr als 100 Kilometer zurücklegen: Am Dienstag fand der „Longest Tuesday“ auf Fridas Pier statt.

Der Abend ist längst angebrochen, doch die Hitze des Tages hält sich hartnäckig. Über Fridas Pier flimmert die Luft. Auf dem Oberdeck sitzen Läufer:innen mit gekühlten Getränken in der Hand, suchen Schatten und unterhalten sich. Neben dem Deck steht eine Eistonne, in der immer wieder Beine und Arme zur Abkühlung verschwinden. Aus den Lautsprechern läuft Musik, später wird aufgelegt. Dabei sind einige der Anwesenden bereits seit fünf Uhr morgens dabei.

Entstanden ist Tuesday Athletic vor knapp drei Jahren aus einer Trainingsgruppe für den Paris-Halbmarathon. „Wir haben Tuesday vor knapp drei Jahren gestartet“, sagt Veranstalterin Janina Handel. Damals habe man sich mit Freund:innen jeden Dienstag zum Laufen verabredet. Irgendwann sei die Gruppe geöffnet worden – und immer mehr Menschen kamen dazu.

Das Highlight des Jahres

Heute treffen sich dienstags rund 100 Läufer:innen am Kiosk am Ostendplatz und laufen von dort gemeinsam etwa 6,7 Kilometer. Aus den regelmäßigen Treffen entwickelten sich nach und nach auch gemeinsame Wettkampfreisen und weitere eigene Veranstaltungsformate.

Eines dieser Formate ist der „Longest Tuesday“. Die Idee dahinter: Am längsten Dienstag des Jahres startet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu jeder vollen Stunde dieselbe Laufrunde. Wer möchte, läuft eine Runde. Andere bleiben den ganzen Tag und nehmen alle 17 Starts mit. Die Strecke führt von Fridas Pier Richtung Leuze, durch den Park in Richtung Schlossgarten und wieder zurück.

Der Longest Tuesday fand bereits im vergangenen Jahr statt, damals allerdings noch in deutlich kleinerem Rahmen. „Das war dann auch eine sehr kuschelige Angelegenheit“, sagt Veranstalter Tobias Miller. Weil das Konzept gut ankam, zog die Veranstaltung nun auf Fridas Pier um.

„Es ist einfach eine schöne Gelegenheit, den ganzen Tag mit unterschiedlichsten Menschen zusammenzukommen – für die eine Sache, nämlich das Laufen.“

Keine Tickets, keine Zeitmessung

Im Unterschied zu vielen anderen Laufveranstaltungen gibt es beim Longest Tuesday keine Tickets oder Startgebühren. Auch eine Zeitmessung ist nicht vorgesehen. „Am Ende bieten wir, genauso wie am Dienstag, einen Ort und eine Fläche, um zusammenzukommen“, sagt Miller.

Entsprechend unterschiedlich ist das Publikum: Menschen Anfang 20 laufen neben Menschen weit über 60. Einige absolvieren eine einzige Runde, andere bleiben den ganzen Tag.

Über 100 Kilometer auf der Übersicht

Neben dem Startbereich hängt die Übersicht mit den Namen der Teilnehmenden. Für jede gelaufene Runde kommt eine Markierung dazu. Am Abend stehen hinter manchen Namen ein oder zwei Punkte, hinter anderen zieht sich die Reihe fast bis ans Ende. Einige sind da bereits bei mehr als 100 Kilometern.

Neun Markierungen stehen am Abend hinter dem Namen von Leon Rensch. Jede von ihnen steht für eine absolvierte Runde. Der 24-Jährige ist seit fünf Uhr morgens dabei und hat damit bereits gut 60 Kilometer zurückgelegt. „Es war unfassbar heiß“, sagt er. „Ich glaube, hier sind Leute extrem über ihre Limits gegangen. Aber genau dafür ist das Event da gewesen. Es hat übel Spaß gemacht.“ Rensch gefällt, dass die Gruppe nicht nur die regelmäßigen Läufe organisiert, sondern auch Veranstaltungen wie den Longest Tuesday anbietet.

Wasser, Eis und ein Arzt vor Ort

Die größte Herausforderung ist an diesem Tag die Hitze. Die Organisator:innen stellen Wasser, Eis und Abkühlungsmöglichkeiten bereit. Zusätzlich ist ein Arzt vor Ort. Trotzdem betonen sie von Anfang an, dass alle auf den eigenen Körper hören sollen. „Bitte schaut nach euch. Und wenn es nicht geht, dann ist es so“, sagt Miller. Man wolle niemanden „durchpushen“.

Denn am Ende gehe es um Spaß: „Wenn irgendjemand hier umkippt oder mit ernsthaften Problemen hier rausgeht, dann hat es das Ziel irgendwie verfehlt.“ Die Hitze fordert ihren Tribut, doch zu solchen Szenen kommt es nicht. Viele verlassen Fridas Pier am Abend erschöpft und verschwitzt, ernsthafte Zwischenfälle bleiben aus.