Event in Stuttgart: Laufen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

17 Läufe, Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke und Teilnehmende, die mehr als 100 Kilometer zurücklegen: Am Dienstag fand der „Longest Tuesday“ auf Fridas Pier statt.
Der Abend ist längst angebrochen, doch die Hitze des Tages hält sich hartnäckig. Über Fridas Pier flimmert die Luft. Auf dem Oberdeck sitzen Läufer:innen mit gekühlten Getränken in der Hand, suchen Schatten und unterhalten sich. Neben dem Deck steht eine Eistonne, in der immer wieder Beine und Arme zur Abkühlung verschwinden. Aus den Lautsprechern läuft Musik, später wird aufgelegt. Dabei sind einige der Anwesenden bereits seit fünf Uhr morgens dabei.