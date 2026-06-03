Event in Nürtingen: Elektro-Beats vom Nachmittag bis in die Morgenstunden

Open-Air und Club, Tag und Nacht, melodische Beats und Hardtechno: Die Night Rebelz, zwei Frauen aus dem Raum Nürtingen, bringen ein neues Elektro-Event zum Club Kuckucksei.

Ein wenig „Ibiza-Feeling mitten in Nürtingen“ am Tag und später ein dunkleres, industrielleres Clubambiente – das erwartet laut Veranstalter die Gäste des Elektro-Events Kuckoo, das an diesem Samstag, 6. Juni, vor und im Club Kuckucksei geplant ist. Das Team des Trägervereins der Kultureinrichtung arbeitet dazu mit den „Night Rebelz“ zusammen, die schon zahlreiche Elektro-Veranstaltungen in der Region organisiert haben.

Die „Night Rebelz“ wurden von Daniela Schimanko und Kerstin Czemmel aus Frickenhausen gegründet. Sie sind seit 2019 fester Bestandteil der Hardtechno- und Underground-Szene im Raum Stuttgart und bekannt für ähnliche Events wie die Veranstaltungsreihe Sanctum in der Chapel in Göppingen sowie Rift in der Motorworld Metzingen. Auch in Wernau, Kirchheim und am Nürtinger Beutwangsee haben sie schon Elektro-Beats erklingen lassen. Schimanko legt als Daniela Monroe selbst auf.

Elektro-Event in Nürtingen: Regionale und überregionale Künstler geben sich die Klinke in die Hand

Künstler aus der regionalen und überregionalen Szene geben sich in Nürtingen die Klinke in die Hand. Start ist um 14 Uhr im Außenbereich des Clubs mit entspannter Atmosphäre, Sommer-Drinks, Foodtruck und melodischeren Klängen. Ab 21 Uhr ist der Wechsel in die Innenräume des Kuckuckseis geplant. Dort soll bis in die frühen Morgenstunden zu Hard Techno und Schranz geraved werden.

Daniela Schimanko (links) und Kerstin Czemmel aus dem Raum Nürtingen haben „Night Rebelz“ gegründet. Foto: Night Rebelz

„Kuckoo“ soll ein breites Publikum ansprechen. „Unser Ziel ist es, unterschiedliche Generationen durch elektronische Musik zusammenzubringen“, teilt Kerstin Czemmel mit. Man setze bei der Veranstaltung in Nürtingen auf einen musikalischen Spannungsbogen über den gesamten Tag hinweg.

Einlass um 14 Uhr ist für Gäste ab 16 Jahren, ab 21 Uhr geht es für alle Volljährigen weiter. Es gibt Tages- und Nachttickets sowie Karten für das gesamte Event. Die Veranstaltung steht im Rahmen der Reihe Ei-Lektro des Clubs Kuckucksei, die am 20. Juni mit der Rumpelkammer Aftershow Party nach einem Rave am Beutwangsee weitergeht.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und Tickets gibt es online unter: www.kuckucksei.club