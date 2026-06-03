Event in Nürtingen: Elektro-Beats vom Nachmittag bis in die Morgenstunden

Open-Air und Club, Tag und Nacht, melodische Beats und Hardtechno: Die Night Rebelz, zwei Frauen aus dem Raum Nürtingen, bringen ein neues Elektro-Event zum Club Kuckucksei.
Ein wenig „Ibiza-Feeling mitten in Nürtingen“ am Tag und später ein dunkleres, industrielleres Clubambiente – das erwartet laut Veranstalter die Gäste des Elektro-Events Kuckoo, das an diesem Samstag, 6. Juni, vor und im Club Kuckucksei geplant ist. Das Team des Trägervereins der Kultureinrichtung arbeitet dazu mit den „Night Rebelz“ zusammen, die schon zahlreiche Elektro-Veranstaltungen in der Region organisiert haben.