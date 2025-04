Event in New York City

1 Pierce Brosnan und seine Ehefrau Keely zeigen sich bei der "MobLand"-Premiere in New York City verliebt wie am ersten Tag. Foto: ddp/AFF

Bei einem Auftritt in New York City haben sich "MobLand"-Star Pierce Brosnan und seine Ehefrau Keely einmal mehr verliebt auf dem roten Teppich gezeigt. Die beiden sind seit drei Jahrzehnten glücklich miteinander.











Link kopiert



Pierce Brosnan (71) hat aus der "MobLand"-Premiere in New York City einen Date-Abend mit seiner Ehefrau Keely (61) gemacht. Der 71-jährige Schauspieler zeigte sich auf der Veranstaltung in einem blauen Anzug, den er mit einem weißen Hemd und einer silbernen Krawatte kombinierte.