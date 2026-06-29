Cathy Hummels sorgte bei der Premiere von "Minions & Monsters" für einen seltenen Mutter-Sohn-Auftritt. Sohn Ludwig kam passend zum Film als kleiner "Minion".

Moderatorin und Unternehmerin Cathy Hummels (38) hat für einen herzlichen Moment auf dem roten Teppich gesorgt. Gemeinsam mit ihrem Sohn Ludwig (8), den sie für gewöhnlich aus der Öffentlichkeit heraushält, besuchte Hummels am Sonntag die deutsche Filmpremiere des Animationsfilms "Minions & Monsters" in München.

Passend zum kinderfreundlichen Anlass hatte die 38-Jährige dabei ihren ganz persönlichen "Minion" an der Hand. Ihr Sohn erschien nicht nur im knallgelben T-Shirt beim Mathäser Filmpalast in der Nähe vom Karlsplatz. Er hatte sich dazu auch eine farblich passende Haube aufgesetzt und trug eine - für die chaotisch-knuddeligen Figuren typische - Brille vor den Augen. Um sein Outfit abzurunden, hatte der Junge trotz der hohen Temperaturen sogar schwarze Handschuhe an.

Auch seine berühmte Mutter hatte sich für die Filmpremiere in (gelbe) Schale geworfen. Ein bodenlanges Kleid mit langen Ärmeln griff die Farbe der kleinen Helferlein von Gru, der Hauptfigur der "Ich - Einfach unverbesserlich"-Reihe, in Leopardenoptik auf. Auch sie trug zudem eine der klobigen "Minions"-Brillen als witziges Accessoire auf dem Kopf.

Ludwig war nicht ihr einziger "Minion" des Abends

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account lieferte Hummels weitere Eindrücke von der Premiere und verriet, dass ihr Sohn noch einen Schwung gleichaltriger Freunde mit ins Kino nehmen durfte. In einem Video in ihren Storys ist zu sehen, wie mindestens noch drei weitere "Minions" um sie herumwuseln. "Wie süß sind sie", kommentierte Hummels den kurzen Clip.

In einem weiteren Video direkt aus dem Kinosaal enthüllte Hummels außerdem noch, dass sie und ihre süße Meute sich offenbar direkt vor den Kaulitz-Zwillingen Bill und Tom (36) Plätze sichern konnten. Die beiden Tokio-Hotel-Stars leihen in der deutschen Synchronisation des Films, der am 1. Juli in die Kinos kommt, zwei Nebenfiguren ihre Stimme.

Ludwig stammt aus Cathy Hummels' Ehe mit dem ehemaligen Fußballer Mats Hummels (37). Die beiden gaben sich 2015 das Jawort. 2022 bestätigten sie nach längeren Spekulationen ihre bereits zurückliegende Trennung. Der gemeinsame Sohn Ludwig war damals vier Jahre alt.