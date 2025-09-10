Event in Ludwigsburg: Schuldig oder nicht? Anwalt und Tagesschau-Sprecher diskutieren echte Fälle
Alexander Stevens und Constantin Schreiber (von links) behandelt an dem Abend echte Fälle mit spannenden Wendungen und kuriosen Motiven.  Foto: Konzertbüro Augsburg GmbH

Anwalt Alexander Stevens und Journalist Constantin Schreiber schlüpfen in die Rollen des Staatsanwalts und Strafverteidigers. Über Schuld und Unschuld entscheidet am Ende das Publikum.

Ein Star-Anwalt aus München und ein Tagesschau-Sprecher aus Hamburg, der ebenfalls Jurist mit einer Leidenschaft für das Strafrecht ist. Der eine verhandelt fast täglich spannende Kriminalfälle vor Gericht, der andere bekommt fast täglich traurige oder schockierende Nachrichten auf den Tisch. Jetzt „ermitteln“ Alexander Stevens und Constantin Schreiber bei ihrer Tour „Angeklagt – schuldig oder nicht?“ zum ersten Mal gemeinsam – unter anderem auch am Samstag, 20. September, in Ludwigsburg.

 

Das Publikum entscheided, wer mehr überzeugt hat

Gemeinsam wollen Stevens und Schreiber ab 20 Uhr im Theatersaal des Forums am Schloßpark herausfinden: schuldig oder nicht? Auf der Bühne diskutieren sie echte Fälle – tatsächlich geschehene Verbrechen mit überraschenden Wendungen, geheimnisvollen Indizien und verrückten Motiven. Constantin Schreiber tritt dabei in der Rolle des Staatsanwaltes auf, während Alexander Stevens den Strafverteidiger mimt. Am Ende soll das Publikum abstimmen, wer sie mehr überzeugt hat.

Tickets gibt es ab 44,90 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen der Region sowie online bei www.eventim.de.

 