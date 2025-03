In Rosa und Schwarz: Kelly Osbourne strahlt in eleganter Robe

1 Kelly Osbourne in ihrer verspielten Robe. Foto: Amy Sussman / Getty Images

Kelly Osbourne hat einen strahlenden Auftritt in Los Angeles hingelegt. Auf gleich zwei Events präsentierte sie sich in einer gemusterten Robe in Rosa und Schwarz.











Kelly Osbourne (40) hat am vergangenen Freitag alle Blicke auf sich gezogen. Die Musikerin und Tochter von Ozzy Osbourne (76) erschien zum Clarins Icons Event in der Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles in einem rosa-schwarz gestreiften Satin-Midikleid.