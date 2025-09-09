Event in Hollywood: Leonardo DiCaprio bei Premiere: Vittoria Ceretti bleibt im Hintergrund

Leonardo DiCaprio glänzte bei der Premiere von "One Battle After Another" am Chinese Theatre in einem elegantem schwarzen Anzug. Seine Partnerin Vittoria Ceretti war ebenfalls anwesend, posierte aber nicht mit ihm.

Leonardo DiCaprio (50) sorgte gerade für einen glamourösen Abend in Hollywood. Bei der Weltpremiere von "One Battle After Another" im legendären Chinese Theatre zog der Oscarpreisträger alle Blicke auf sich. Der 50-jährige Schauspieler erschien in einem eleganten schwarzen Anzug mit weißem Hemd und präsentierte sich sichtlich entspannt vor den Fotografen.

Dem Blitzlichtgewitter stellte sich DiCaprio alleine. Model-Freundin Vittoria Ceretti (27) wurde auf der Premierenfeier zwar gesichtet, jedoch posierten die beiden nicht gemeinsam für Fotos. Dabei hätten sie ein elegantes Duo abgegeben. Ceretti erschien in einem weißen Kleid mit hohem Beinschlitz und tiefen seitlichen Cut-outs. Dazu kombinierte sie schwarze spitze Pumps und trug ihre Haare im Sleek-Look zurückgesteckt.

Neben DiCaprio gaben sich hingegen weitere bekannte Gesichter der Filmbranche die Ehre auf dem roten Teppich: Regina Hall (54) strahlte in einem cremefarbenen Kleid mit tiefem V-Ausschnitt, Sean Penn (65) und Benicio del Toro (58) posierten gemeinsam für die Fotografen. Auch Adrien Brody, Dove Cameron, Aldis Hodge, Maria Bakalova und Gwendoline Christie zeigten sich von ihrer besten Seite.

"One Battle After Another": Darum geht's

Im Gespräch mit "People" am Rande der Premiere verriet DiCaprio, dass er beruflich "einen Gang zurückschalten" wird. Das bedeute jedoch nicht, dass er der Schauspielerei den Rücken kehrt, der "Titanic"-Star wolle lediglich wählerischer bei der Auswahl seiner Projekte sein. "Wenn sich solche Gelegenheiten bieten, kann ich einfach nicht nein sagen", erklärte er wiederum seine Zusammenarbeit mit dem Drehbuchautor und Regisseur Paul Thomas Anderson (55) zu "One Battle After Another". "Seit ich ihn kennengelernt und 'Boogie Nights' gesehen habe, bin ich ein begeisterter Fan seiner Arbeit und habe alle seine Filme gesehen."

"One Battle After Another" kommt am 25. September in die Kinos. Rund 16 Jahre, nachdem eine Widerstandsbewegung unter dem Namen "French 75" Hunderte Menschen aus der Inhaftierung der United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) befreien konnte, wird einer der Revoluzzer, Bob Ferguson (DiCaprio), von Verfolgungswahn geplagt. Er hat Angst, dass der ICE-Colonel Steven J. Lockjaw (Sean Penn) noch immer auf der Jagd nach ihm ist.