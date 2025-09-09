Event in Hollywood: Leonardo DiCaprio bei Premiere: Vittoria Ceretti bleibt im Hintergrund

Leonardo DiCaprio glänzte bei der Premiere von "One Battle After Another" am Chinese Theatre in einem elegantem schwarzen Anzug. Seine Partnerin Vittoria Ceretti war ebenfalls anwesend, posierte aber nicht mit ihm.
Leonardo DiCaprio (50) sorgte gerade für einen glamourösen Abend in Hollywood. Bei der Weltpremiere von "One Battle After Another" im legendären Chinese Theatre zog der Oscarpreisträger alle Blicke auf sich. Der 50-jährige Schauspieler erschien in einem eleganten schwarzen Anzug mit weißem Hemd und präsentierte sich sichtlich entspannt vor den Fotografen.