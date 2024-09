Event in Gronau: Was man rund ums Schafwoll-Festival wissen muss

Wenn die Tage langsam wieder kürzer werden und der Herbst hereinbricht, ist Zeit fürs Schafwoll-Festival. Zwei Tage lang dreht sich im idyllischen Gronau bei Oberstenfeld im Landkreis Ludwigsburg zum 22. Mal alles rund ums Schaf. Als Mini-Veranstaltung vor mehr als zwei Jahrzehnten gestartet, werden dort mittlerweile jährlich mehr als 90 Stände aufgebaut. Was man rund um das Schafwoll-Festival in Gronau wissen muss:

Was ist mit der Blauzungenkrankheit?

Die gute Nachricht gleich vorneweg: Das Schafwoll-Festival in Gronau findet wie gewohnt statt. Anders als beim Markgröninger Schäferlauf vor zwei Wochen, das ohne Schafe stattfinden musste, ist das Virus „bei uns zum Glück kein großes Thema“, sagt Veranstalter Franz Theiss. Die Schafe, Alpakas und Ziegen, die bei der Veranstaltung zu sehen sind, grasen auch sonst Weide an Weide und sind allesamt gesund. Da die Krankheit über eine Mücke verbreitet wird, kann sie weder von Tier zu Tier noch auf Menschen übertragen werden. Auch Schafprodukte sind bedenkenlos.

Was gibt es auf dem Festival?

Schafmilcheis, Schafmilchseife, Schafskäse, Schaffell-Artikel, Filz-Produkte, Webwaren, Mode aus verschiedener Schafwolle . . . Kurz: Alles rund ums Schaf. Hinzu kommen allerlei andere schöne Dinge – von hübscher Deko über Nudeln, Brot und Wurst bis hin zu allerlei Handwerk wie Spinnen, Weben, Filzen oder Körbeflechten. Die Veranstalter achten bei der Auswahl der Stände immer sehr genau auf deren Angebot. „Wir wollen keinen Jahrmarkt“, sagt Franz Theiss. Softeis, Zuckerwatte und Co. gibt’s dementsprechend beim Schafwoll-Festival nicht.

Was ist neu?

Eine große Spinngruppe mit gut zwei Handvoll Spinnerinnen ist am Wochenende zum ersten Mal auf dem Schafwoll-Festival mit dabei. Sie zeigen dort ihr Handwerk. Zudem gibt es einige neue Stände, unter anderem den einer Teppichweberei.

Was ist kulinarisch geboten?

Määääh. Es gibt einige Schafe zu sehen. Foto: Archiv (avanti)

Auch hier gilt: Alles rund ums Schaf: Es gibt Lamm-Bratwurst, Lamm-Burger, Lamm-Braten . . . Aber auch „Lammgosch“ – ungarische Teigfladen mit Schafskäse – ist zu haben, ebenso wie Eis aus Schafmilch. Zudem gibt es auch einige „Schaf-freie“ Alternativen sowie Sekt und Wein von örtlichen Winzern.

Wie sieht das Rahmenprogramm aus?

Das Festival startet am Samstag, 7., und am Sonntag, 8. September, jeweils um 11 Uhr. Wie immer gibt es einige Tiere zu sehen: Ziegen, Alpakas und auch die Mufflons von Franz Theiss. Er hält die Urschafe unter anderem zur Landschaftspflege, da sie auch Steilhänge problemlos abgrasen können. „Schafe sorgen dafür, dass unsere Kulturlandschaft in ihrer natürlichen Pracht erhalten bleibt“, so Theiss. „Das Schafwoll-Festival bietet eine wunderbare Gelegenheit, mehr über diese fleißigen Tiere und ihre wertvollen Produkte zu erfahren.“

Außerdem kann man beim Schafe scheren zugucken – die Vorführungen starten samstags und sonntags jeweils ab 15 Uhr. Der Woll-Fühl-Pfad lädt dazu ein, die unterschiedlichen Qualitäten der Wolle mit den Händen zu erkunden. Am Samstagabend von 17 Uhr an gibt es Livemusik, der Sonntag startet um 10.10 Uhr mit einem Festgottesdienst, um 12 Uhr treten Jagdhornbläser auf. Schwäbische Anekdoten gibt es vom Mundartdichter Hanns-Otto Oechsle.

Wo kann man parken?

Das Schafwoll-Festival sowie die Parkplätze sind von den umliegenden Orten aus ausgeschildert. Unter anderem gibt es einen großen Parkplatz direkt in den Gronauer Dorfwiesen am Festival-Gelände. Parken ist kostenlos, der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.