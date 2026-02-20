Event in Filderstadt: Warum der Pferdemarkt 2026 schon wieder ausfällt

﻿Die Nachricht kam für viele überraschend: Der Bernhäuser Pferdemarkt fällt in diesem Jahr aus. Schon wieder. Wie die Stadtverwaltung Filderstadt nun bekannt gegeben hat, ist die beliebte zweitägige Veranstaltung mit Pferdeshows, Prämierungen und dem Festumzug einmal mehr gestrichen. Stattdessen findet am 7. März lediglich ein Märzmarkt im Zentrum von Bernhausen statt, ein Krämermarkt mit Verkaufsständen und Bewirtung. Und auch der Reit- und Fahrverein Filderstadt, der stets in die Organisation des Pferdemarkts involviert ist, lässt es sich nicht nehmen, am 8. März auf seinem Gelände eine Pferdeshow sowie einen Reiterflohmarkt auszurichten.

Als Grund für die Absage nennt die Stadtverwaltung „verschiedene Rahmenbedingungen, die eine Durchführung zum gewohnten Termin unmöglich machen“. So steht der Festplatz in Bernhausen, der Parkplatz P2 nahe der Filharmonie, aufgrund des Neubaus für die Gotthard-Müller-Halle und das Jugendzentrum nicht zur Verfügung. Tatsächlich findet auf dem Areal normalerweise die Prämierung der Pferde und der Kutschen statt. Zudem wird vor Ort stets bewirtet. „Ohne die Pferdeprämierung kann der Pferdemarkt nicht stattfinden“, sagt Eva-Maria Jörg, die Leiterin der städtischen Wirtschaftsförderung. Hinzu kämen die vielen anderen Bautätigkeiten in Bernhausen. Wegen des S-Bahn-Baus sei der Verkehr eingeschränkt, und „man muss den Festzug durchbekommen“. Rettungswege seien zudem erschwert, Stichwort Sicherheitskonzept. Mit der angespannten Haushaltslage oder auch der Landtagswahl, die am 8. März stattfinden und viele städtische Beschäftigte binden wird, habe die Absage indes nichts zu tun gehabt.

2024 fiel der Pferdemarkt wegen des Stadtgeburtstags 2025 aus

Eva-Maria Jörg, Leiterin der Wirtschaftsförderung Filderstadt Foto: Caroline Holowiecki

Zuletzt war der Bernhäuser Pferdemarkt zur Hängepartie geworden. Erst hat Corona dem Team einen Strich durch die Rechnung gemacht, dann gab es 2023 eine besonders große Ausgabe des Markts anlässlich des 100. Geburtstags. 2024 fiel der Pferdemarkt wieder aus. „Da die Stadt Filderstadt 2025 ihren 50. Geburtstag gebührend feiert, haben alle Verantwortlichen des Bernhäuser Pferdemarkts beschlossen, 2024 die Veranstaltung auszusetzen und im Folgejahr an den großen Erfolg aus 2023 anzuknüpfen“, hatte es seinerzeit aus der Verwaltung geheißen. Und nun setzt es erneut eine Absage. Dabei zieht die Traditionsveranstaltung stets Tausende an. Entsprechend traurig ist man im Reit- und Fahrverein übers Aussetzen. „Wir bedauern das“, heißt es aus dem Vorstand.

Absage des Pferdemarkts war nicht kurzfristig

So kurzfristig, wie die offizielle Absage nun wirkt, ist sie offenbar gar nicht. „Das ist schon ganz lang bekannt und mit den Kooperationspartnern abgesprochen“, versichert Eva-Maria Jörg. Bereits im Juli 2025 habe es erste Gespräche gegeben, im Herbst zudem einen – nicht öffentlichen – Austausch mit dem Gemeinderat. „Das war eine gemeinsam getragene Entscheidung“, sagt sie, neben dem Reit- und Fahrverein seien auch Kooperationspartner wie der Förderverein zur Erhaltung des Bernhäuser Pferdemarktes oder der landwirtschaftliche Ortsverein involviert gewesen. Was sie jedoch klarstellt: Grundsätzlich wackelt der Bernhäuser Pferdemarkt nicht. Sie spricht von einer historisch bedeutenden Veranstaltung, die durch einen dauerhaft hohen Standard vielmehr gestützt werden solle. Auch der Reit- und Fahrverein hofft auf ein zukunftsfähiges Konzept und Kontinuität. Aus dem Baudezernat hat Eva-Maria Jörg die Info, dass der Festplatz 2027 wieder zur Verfügung stehen werde. Sie sagt: „Es wird einen Pferdemarkt geben.“