Der Kunstverein Fellbach gedenkt seines im Dezember 2021 verstorbenen Gründungsmitglieds Knut Matzen. Nach Open-Air-Veranstaltungen auf dem Kunststückle in den beiden vergangenen Jahren geht es nun in eine besondere Indoor-Location.

Es war eine außergewöhnliche Aktion, die eigentlich gar nicht vorgesehen war, aber zum Ereignis wie auch zum Charakter des Ausführenden passte. Im September 2013 stand die feierliche Eröffnung des für 45 Millionen Euro gebauten neuen Fellbacher F3-Kombibads an.

Eigentlich hatten die Organisatoren zuvor die Parole ausgegeben, dass niemand ins Wasser hüpfen sollte. Das interessierte offenbar den langjährigen Kunstvereinsvorsitzenden Knut Matzen eher wenig – und so zog der einstige Kunstturner heimlich die Badehose an, kletterte die Leiter zum Sprungturm hoch und vollzog auf dem Dreimeterbrett einen formvollendeten Handstand, ehe er sich in die Fluten des F3-Sportbeckens stürzte. Geistesgegenwärtig riss der Fellbacher Fotograf Peter Hartung seinerzeit seine Kamera hoch, um Matzens Kopfüber-Einlage für die Ewigkeit einzufangen.

Am 23. Dezember 2021 verstarb Knut Matzen

Der leidenschaftliche Pfeifenraucher war Mitbegründer des im März 1986 ins Leben gerufenen Fellbacher Kunstvereins (KV), er hatte während seiner drei Jahrzehnte auch als Stadtrat in den Gremiensitzungen stets spitzzüngige Anmerkungen oder flotte Formulierung parat. Der Vater von fünf Kindern war zudem sozial engagiert.

Einen Tag vor Heiligabend 2021 verstarb Matzen nach einer Krebserkrankung im Alter von 80 Jahren. „Knut Matzen war eines der knorrigen Fellbacher Originale“, schrieb die Oberbürgermeisterin Gabriele Zull in ihrem Kondolenzbrief, „er hat unsere Stadt geprägt wie nur wenige“. Sein ehemaliger Fraktionskollege Ulrich Lenk von den Freien Wählern/Freien Demokraten skizzierte den verstorbenen Tierarzt als „unkonventionellen Streiter für Kunst, Kultur und Tiere“.

Schon kurz nach der Trauerfeier entstand die Idee zu einer Gedenk-Benefizveranstaltung für Knut Matzen. Im Spätsommer 2022 und ein knappes Jahr später gab es die beiden ersten Events unter dem Titel „Turmspringer“ auf dem Kunststückle, einem vom Verein gestalteten Freigelände im Fellbacher Westen unweit des F3-Bads. Dabei gesammeltes Geld ging an den Freundeskreis Asyl beziehungsweise den Fellbacher Tafelladen.

Dritte Auflage findet nun erstmals indoor statt

Für die dritte Auflage der Turmspringer-Gedenkveranstaltung geht es nun in eine Indoor-Location. Zum einen war das Wetter bei den Freiluftevents auf dem Kunststückle miserabel, zudem sei dort der zusätzliche Aufwand mit zu legenden Stromanschlüssen, Catering oder Zeltaufbau immens, erläutert der Organisator Uwe Kachler.

Auf der Suche nach einer neuen und besonderen Stätte wurde der KV im Schmidener Industriegebiet fündig. Im Digital Co-Working Space, einem Glaskubus nahe der Stauferstraße, beginnt die Show an diesem Samstag, 9. November, um 19 Uhr. Geboten wird Livemusik, Kleinkunst und eine Tombola. Getränkebar und Grill sind draußen auf dem Parkplatz aufgebaut, zudem gibt es einen Kunsthandwerkermarkt.

Zum Auftakt Swing aus den 1920er-Jahren

Die Paper Moon Swing Combo bietet zum Auftakt Swing und Tanz aus den 1920er-Jahren, weitere musikalische Gäste sind der als SWR-Moderator bekannte Jürgen Hörig, der Singer-Songwriter Florijan van der Holz, die junge Lara Fee bietet Poetry Slam, die Song-Quiz-Band The Mash Up Dudes lässt die Zuhörer Titel raten, für Schwabenrock ist die Band So semmer halt zuständig – und zum Abschluss illuminiert Feuerspucker Gorbi das Areal. Der Abend wird moderiert von Uwe Kasner, eine Laudatio hält die Fellbacher Oberbürgermeisterin Gabriele Zull.

Mittendrin wird der Turmspringer-Gedenkpreis – die entsprechende Statue stellt den Handstand Knut Matzens dar – verliehen. Alle auftretenden Künstler verzichten auf ihre Gagen, ebenso werden die Einnahmen aus der Tombola gespendet. Das an diesem Benefizabend Abend eingenommene Geld geht zu 100 Prozent an den Naturschutzbund Fellbach sowie an die Aktion 6666 der Fellbacher Zeitung.

Der Eintritt ist lockend niedrig

Und, fast unglaublich: Der Eintritt liegt bei niedrigen 10 Euro. Wobei natürlich jeder gern noch ein bisschen mehr geben darf bei diesem herausragenden Programm und dem besonderen Zweck.

Event Turmspringer 2024 findet an diesem Samstag, 9. November, von 19 Uhr an (Einlass 18 Uhr) im Digital Co-Working Space in der Blumenstraße in Fellbach-Schmiden statt. Karten gibt es an der Abendkasse.