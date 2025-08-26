Event in Cupertino: Neue iPhones von Apple in zwei Wochen erwartet

1 Apple präsentiert die neuen iPhone-Modelle traditionell im September. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

September ist traditionell die Zeit für neue iPhones. In diesem Jahr wird von Apple unter anderem ein dünneres neues Modell erwartet.











Cupertino - Apple wird seine neue iPhone-Generation voraussichtlich in zwei Wochen vorstellen. Der Konzern setzte ein Event in seinem Hauptquartier in Cupertino für den 9. September an. Wie gewohnt machte Apple keine Angaben dazu, worum es dabei gehen soll. Bei den September-Veranstaltungen werden aber traditionell neue Modelle der iPhones sowie der Computer-Uhr Apple Watch präsentiert.